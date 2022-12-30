Агентство по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Узбекистана попросило оптовые организации, занимающиеся реализацией лекарство, отозвать сироп от кашля «Амбронол» производства индийской Marion Biotech. Этом говорится в письме главы агентства Сардора Кариева от 29 декабря. Его подлинность «Газете.uz» подтвердили в госоргане.





По данным Государственного центра экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники при агентстве, cироп «Амбронол» (15 мг/5 мл, 100 мл) серии ААБЗ2204, ввезённый на территорию Узбекистана и находящийся в обращении, признан «не соответствующим требованиям нормативных документов».

Согласно постановлению Кабинета министров от 18 декабря 2017 года, при выявлении вредного воздействия лекарственных средств и изделий медицинского назначения Фармагентство обеспечивает приостановление их производства, изготовления, ввоза и реализации в установленном порядке.

В связи с этим, агентство попросило оптовые фарморганизации прекратить реализацию препарата, принять меры по его отзыву из аптек, а аптекам — незамедлительно вернуть «Амбронол» дистрибьютору-поставщику и сообщить о принятых мерах в течение одного дня.

Как следует из инструкции на сайте дистрибьютора препарата (Quramax), «Амбронол» состоит из активного вещества — амброксола гидрохлорида (15 мг), а также вспомогательных веществ — натрия сахарин, лимонная кислота моногидрат, глицерин, ментол, пропиленгликоль, динатрия гидрофосфат, дигидроген фосфат натрия.

Это второй препарат Marion Biotech, реализация которого приостанавливается в Узбекистане. Ранее из продажи был изъят сироп «Док-1 Макс», после приёма которого скончались по меньшей мере 19 человек.

Власти Индии открыли дело против фармацевтической компании Marion Biotech, производителя препарата. На сайте импортёра препарата Quramax Medical до четверга оставалась информация о препарате. Сейчас сайт недоступен.

Препарат «Док-1 Макс» всё ещё может продаваться в отдельных аптеках, сообщила на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций в четверг начальник Управления охраны материнства и детства Минздрава Севара Убайдуллаева.

Она призвала граждан, обнаруживших продажу «Док-1 Макс» (сироп или таблетки), сообщать об этом в круглосуточно действующий штаб Минздрава по номеру: 99−807−66−60.