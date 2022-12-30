Легендарный бразильский футболист Пеле скончался в возрасте 82 лет, сообщает AP. Он был единственным трёхкратным чемпионом мира по футболу в качестве игрока.

Дочь Пеле Кели Насименту написала в Instagram: «Мы стали теми, кто мы есть, благодаря тебе. Мы бесконечно любим тебя. Покойся с миром».

«Король футбола» в сентябре 2021 года перенёс операцию по удалению опухоли толстой кишки и почти месяц находился в больнице, после чего его несколько раз госпитализировали. В конце ноября футболист вновь оказался в больнице для коррекции терапии онкологического заболевания, поскольку он не достиг ремиссии, а также из-за респираторной инфекции, усугублённой коронавирусом.

22 декабря врачи сообщили, что у Пеле прогрессировал рак, а также диагностированы сердечная и почечная дисфункции.

Ранее родные футболиста начали с ним прощаться. В Бразилии уже начали готовиться к похоронам Пеле.

На счету Пеле рекордных три титула чемпиона мира (1958, 1962, 1970), 92 матча и 77 голов за сборную Бразилии. Вместе с аргентинцем Диего Марадоной он был признан ФИФА лучшим футболистом XX века.