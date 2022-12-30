Шерзод Давлятович Кудбиев назначен министром экономики и финансов Узбекистана, сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов со ссылкой на указ главы государства.

В рамках анонсированной «административной реформы», с 1 января на базе Министерства финансов и Министерства экономического развития и сокращения бедности создаётся Министерство экономики и финансов. В структуру нового органа также войдут Налоговый комитет и Таможенный комитет.

Шерзод Кудбиев с мая 2020 года возглавлял Государственный налоговый комитет. До этого работал советником президента по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти, министром занятости и трудовых отношений, хокимом Мирзо-Улугбекского района и на других должностях.

С февраля 2020 года Министерством финансов руководил Тимур Аминджанович Ишметов, Министерством экономики и промышленности (Министерством экономического развития и сокращения бедности) — вице-премьер Джамшид Анварович Кучкаров.

С ноября 2021 года Акмалхужа Юсупович Мавлонов занимал пост председателя Государственного таможенного комитета Узбекистана.