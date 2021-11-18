Акмалхужа Юсупович Мавлонов станет председателем Государственного таможенного комитета Узбекистана. Его кандидатура одобрена на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса 18 ноября, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Предыдущий глава ГТК Муротжон Азимов назначен и. о. хокима Кашкадарьинской области.

Акмалхужа Мавлонов (в центре). Фото: Генпрокуратура.

Акмалхужа Мавлонов (1975 г. р.) окончил Ташкентский государственный юридический институт (2002). В том же году приступил к работе в прокуратуре Давлатабадского района, занимал различные должности в органах прокуратуры Наманганской области.

С 2006 года работал прокурором, старшим прокурором управления Генеральной прокуратуры, прокурором Маргиланского района, первым заместителем прокурора Сырдарьинской области и прокурором Хорезмской области.

С февраля по август 2018 года занимал должность начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генпрокуратуре, затем — заместителя генпрокурора.

С июля 2019 года по октябрь 2020 год работал прокурором Наманганской области.