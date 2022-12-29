За последние несколько лет на многих улицах Ташкента были уничтожены зелёные зоны, разделявшие направления движения транспорта. Под предлогом улучшения транспортной ситуации в асфальт были закатаны улицы Бабура, Мустакиллик (Пушкина), проспект Бунёдкор и другие.

В апреле президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, посещая Самарканд, который также не обошла участь бездумного расширения улиц и вырубки деревьев, заявил: «Проблему пробок не решить расширением дорог. Следует отдавать преимущество общественному транспорту». Однако власти городов продолжают действовать по инерции.

В начале лета внезапно, без предупреждения жителей и обсуждения с ними, стартовал ремонт улицы Юнусата в Юнусабадаском районе столицы. Здесь точно так же избавились от широкой зелёной зоны посередине улицы. Как и на многих других реконструированных улицах, улица стала опаснее и для водителей, и для пешеходов. При этом работы растянулись на месяцы, то останавливаясь, то возобновляясь, вызывая ещё больше вопросов и недоумение. Корреспонденты «Газеты.uz» посетили улицу Юнусата и поговорили с её жителями.

Зачем затевался ремонт?

«Я с детства здесь живу и помню всю картину, — рассказывает администратор популярной Facebook-группы „Юнусабадцы“ Махмуд Маткаримов. — В начале лета Юнусабадский хокимият начал здесь ремонтные работы. Но в момент, когда рабочие убрали зелёную зону с деревьями, ремонт прекратили».

Пару месяцев всё оставалось в брошенном состоянии: вместо зелёной зоны посередине дороги — разделительный бордюр, по обочинам — снятый старый асфальт и неуложенный бордюрный камень, ремонт тротуаров не закончили, временные условия для пешеходов, как это распространено, не создавали.





В хокимияте Юнусабадского района «Газете.uz» сообщили, что реконструкцию было решено осуществить в связи с возросшим количеством автотранспорта. Протяжённость ремонтируемого участка составила 2,5 км, новая ширина улицы — около 30 м.

На улице теперь по три полосы в каждую сторону. Ширина одной полосы — 3,5 м. Ещё в июне, как видно на фото ниже, на зелёной зоне росли деревья, улицы выглядела уютнее и была безопаснее.





Спонтанное начало ремонта жители связывают с планировавшимся приездом президента.

«Почему хокимият не работает так, чтобы это понравилось населению? Ведь президент он такой же гражданин, как вы и я. Мы все имеем полное право жить в хороших условиях», — считает Махмуд Маткаримов.

В администрации района заявили, что ремонт улицы не был связан с посещением района президентом, а был запланирован «в связи с необходимостью».





По словам Махмуда Маткаримова, в районном хокимияте говорили, что ремонт затянулся из-за того, что городские власти не выделили средств для продолжения работ.

«Если деньги не выделяются, то по какой программе вообще ремонтные работы начинают производить? Или сперва ремонт начинают, а деньги на него потом ищут? Ведь так не бывает. Ведь есть план, расчёт», — сказал он.

Плоды реконструкции

После реконструкции улицы Ахмада Дониша, о которой мы писали ранее, изменилась геометрия пешеходного перехода через улицу Юнусота. Если раньше пешеходам достаточно было перейти улицу в одном месте, то теперь «зебру» перенесли ближе к перекрёстку. Чтобы оказаться на другой стороне улицы, нужно перейти три части улицы.

Жирной линией обозначено старое место пешеходного перехода.



Однако две «зебры» на момент посещения улицы вели к строительному забору, которым окружена территория, где над линией метро обвалился грунт. Улицу предлагается переходить там, где условий для этого нет. Поэтому люди пересекают её по-старому.

В 300 метрах от перекрёстка люди переходят улицу по регулируемому переходу, который появился здесь после того, как пьяный водитель на скорости 113 км/ч сбил женщину с четырёхлетним сыном. Ребёнок погиб. Его отец добился нанесения зебры, а чтобы здесь установили светофор, брату погибшего мальчика пришлось записать видеобращение к президенту.

Внутри кварталов, расположенных вдоль улицы Юнусата, много детских садов и школ. На улице встречаются знаки «Осторожно, дети!» Однако «зебры» есть не везде. Дети вынуждены перебегать улица, где удобно.

Особенно людно у супермаркета. Здесь есть нерегулируемый переход, но знака и разметки не видно, и пешеходов здесь не пропускают. Переход и раньше был нерегулируемым, но тогда полос движения было две, а зелёная полоса в центре успокаивала трафик.





Обновлённый перекрёсток с треугольниками, разделяющими потоки транспорта и служащими островками безопасности для пешеходов, появился на пересечении улицы Юнусата и Янги Юнусабад.

За знаком стоит ещё один пешеход.



«Перекрёсток по вечерам похож на торт со свечками. Раньше всё было просто и понятно. А теперь, чтобы перейти дорогу, ходишь кругами», — пишет в Facebook жительница района Настасья Климова.





После расширения проезжей части на 500-метровом отрезке улицы Юнусата от Янги Юнусабад до Октепа ликвидировали один пешеходный переход.

Жители сетуют, что реконструкция не только не решила старые проблемы пешеходной инфраструктуры, но только усугубила их.

Многие недоработки и недостатки видны на представленных выше фотографиях. Впрочем, они характерны для большинства улиц, переживших реконструкцию.