24 августа примерно в 00:10 на улице Юнусота в Юнусабадском районе Ташкента водитель Cobalt Тохирхужа А. (1984 года рождения) в состоянии алкогольного опьянения наехал на ребенка, который с мамой переходил улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП Тимур Чеховский, которому было 2,5 года, получил телесные повреждения и скончался в больнице.

В сообщении ГУВД столицы говорилось, что Тохирхужа А. — бывший сотрудник ГУВД, «не прошедший аттестацию», «приказом руководства от 20 августа текущего года уволенный из органов внутренних дел». По данным следствия, в настоящее время он проходит по уголовному делу обвиняемым по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека).

Спустя две недели после ДТП отец погибшего мальчика Евгений Чеховский решил установить новый знак пешеходного перехода на месте аварии, с помощью представителя предприятия Uzavtoyo’lbelgi при Государственном комитете по автомобильным дорогам обновил дорожную разметку и теперь намерен добиться установки светофора. В беседе с «Газетой.uz» он рассказал, почему это делает.

По словам отца, Тимур от удара машины отлетел на 45 м, что привело к тяжелой черепно-мозговой травме.





«Верхняя часть черепа была раздроблена на мелкие кусочки. Нам сказали, что внутри образовалась большая гематома, степень повреждения, несовместимая с жизнью, составляла 95%. Давали всего лишь 1% на выживание. Мы держались за этот процент. Операция длилась около 5 часов. 18 см черепной коробки удалили, а потом он впал в кому третьей степени. Через 4 часа он умер», — сообщил Евгений Чеховский.

Мать ребенка после удара автомобиля получила сотрясение мозга, 3-ю степень тугоухости левого уха, повреждение грудной клетки, ссадины, ушибы и порезы.

Евгений Чеховский считает, что наличие светофора на нерегулируемом переходе, возможно, смогло бы предотвратить ДТП.

Не дождавшись реакции со стороны городских властей, мужчина попросил представителя предприятия Uzavtoyo’lbelgi Мирзаниёза Махмудова помочь с обновлением дорожной разметки. Имевшаяся здесь зебра ранее почти стерлась.





Кроме того, Uzavtoyo’lbelgi выделило светоотражающий дорожный знак «Пешеходный переход», который мужчина установил вместе с друзьями. Ранее на этом участке был знак старого образца без светоотражающих элементов.

«Если бы мы сами за это не взялись, то никто бы не сделал. Ни махалля, ни участковый, ни городское ГАИ — никто не вышел на нас, не спросил, какая нужна помощь. Никто не был заинтересован приехать и обновить разметку. Ноль реакции», — говорит Евгений Чеховский.





Сейчас отец погибшего мальчика вместе с жителями близлежащих домов на улице Юнусота собирает подписи для установки светофора.

«Знак также был загорожен ветками. Эти ветки мы подпилили, установили знак, обновили переход. Мы проделали несвойственную нам работу, мы не должны этим заниматься. Но сейчас мы пишем коллективно письмо в УБДД Ташкента, чтобы поставили здесь светофор с кнопкой. Чтобы люди могли безопасно переходить дорогу», — отметил он.

В непосредственной близости от улицы находятся несколько школ, детских садов и Машиностроительный колледж.

«Дорога очень интенсивная. С обеих сторон находятся школы, детские сады, Машиностроительный колледж… На этом участке дороги происходит очень много ДТП. Моя супруга с ребенком переходили дорогу по пешеходному переходу, в освещенном месте. Но переход был нанесен очень некачественной краской, его плохо было видно. На такие нерегулируемые пешеходные переходы никто из водителей не обращает внимания», — рассказал мужчина.

Место ДТП. Яндекс.Карты.

По мнению Евгения Чеховского, предотвратить будущие смерти может установка светофора, знака «Ограничение скорости 50 км/ч» и системы автоматизированной фиксации нарушений и видеонаблюдения.

Он подверг критике отсутствие отягчающих обстоятельств в статье 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств).

«Статьи в Уголовному кодексе за такие виды нарушений „мягкие“. Допустим, в России за такого рода нарушений дают до 12 лет. У нас человека сбил, тебе дают максимум до 7 лет — никого не останавливает, человек ездил в пьяном виде или под влиянием психотропных веществ. В статье 266 УК нет отягчающих обстоятельств, куда смотрят депутаты?» — спрашивает мужчина.

Евгений Чеховский считает, что пешеход в Узбекистане постоянно находится в опасности.

«Я являюсь водителем и пешеходом. Я и моя супруга всегда переходим по пешеходному переходу. Но нет гарантии, что даже там тебя не собьют», — отметил он.





По его словам, через несколько дней после аварии на этом же месте произошло еще одно ДТП с участием автомобилей Matiz и Nexia.

«Газета.uz» много лет пытается обратить внимание властей на необходимость коренного пересмотра подходов к планировке улиц и обеспечению безопасности дорожного движения.

Известный урбанист Аркадий Гершман, по приглашению редакции посещавший Ташкент, отмечал, что пешеход на улице должен чувствовать себя безопасно, а популярный аргумент о «невоспитанности» водителей и пешеходов является ложным.

«Задача инфраструктуры — сделать так, чтобы ошибка человека за рулем машины не привела к жертвам. Для этого дизайн улицы должен подсказывать водителю стиль поведения: парковка должна быть в „карманах“, переходы на многополосных дорогах быть со светофорами, движение на перекрестках разграничено островками безопасности, полосы движения быть узкими и так далее», — подчеркивает он.