Средства массовой информации, распространителей информации и блогеров предлагается привлекать к солидарной ответственности за недостоверность распространяемой ими информации вместе с источником и автором информации. Это предусмотрено проектом Информационного кодекса Узбекистана, опубликованным для общественного обсуждения и вызвавшим много вопросов и беспокойство представителей СМИ и экспертов медиасферы.

Разработчиком документа выступает Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации президента. Обсуждение завершается 29 декабря.

Проект составлен на основе норм восьми действующих законов, в том числе о СМИ, о гарантиях и свободе доступа к информации, о принципах и гарантиях свободы информации, о защите профессиональной деятельности журналиста, об информатизации, об открытости деятельности органов государственной власти и управления, о распространения правовой информации и о защите детей от информации, наносящей вред их здоровью.

Документ состоит из 4 частей, 14 глав и 131 статьи. Части именуются «Обеспечение права на получение информации», «Осуществление деятельности в сфере информации и её особенности», «Участие государственных органов и организаций в сфере информации» и «Обеспечение распространения и использования правовой информации».

«Туманные формулировки, которые могут сделать из любого гражданина преступника»

Председатель попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Нозима Давлетова высказала свои опасения по поводу предложенной версии кодекса.

«Свобода слова, как и все свободы, — очень хрупкое достижение. Это постоянная работа всех сторон: государства, гражданского общества и частного сектора», — написала она.

«[Кодекс] должен регулировать деятельность СМИ, упорядочить законы о медиа, дать чёткие понятия о границах свободы слова всем участникам общественных отношений. Но меня волнуют некоторые пункты в итоговом документе, который Фонд масс-медиа не получил от госрегулятора до выставления на общественное обсуждение», — отметила глава совета фонда.

Она назвала «опасной» статью 45 об ограничении информации, которая носит оскорбительный характер или выражает «неуважение к обществу, государству и государственным символам, в том числе с использованием нецензурной лексики».

«Мы не можем защищать и укреплять свободу слова с такими туманными формулировками, которые могут сделать из любого гражданина преступника. И без того сильные самоцензура и страх среди журналистов и блогеров могут препятствовать развитию настоящей свободы слова», — считает Нозима Давлетова.

«Порядок и соблюдение законов — дорога с двусторонним движением. Открытость госорганов, высокие стандарты журналистики, медиаграмотность могут сделать для правового общества гораздо больше, чем расплывчатые формулировки в законах», — подчеркнула она.

«Общественный фонд поддержки и развития национальных масс-медиа призывает включать чёткие и ясные формулировки в любые законы о свободе слова. Ведь цель — создать правовое общество, а не общество запретов, не так ли?» — спросила Нозима Давлетова.

Вопросы по действующим законам

Старший юрист ташкентского офиса фирмы Lеgalmax Мадина Турсунова отметила, что 80−90% норм остались прежними, но появились ограничения.

Согласно действующим законам, СМИ несут совместно с источником и автором информации ответственность за достоверность распространяемой информации в установленном законом порядке. В статье 8 нового кодекса предлагается возложить на СМИ, распространителей информации и блогеров ответственность совместно с источником и автором информации за недостоверность распространяемой информации «в установленном законом порядке».

«Опять СМИ отвечают за контент, который генерируют пользователи. СМИ должны иметь право распространять информацию… и не должны отвечать за [слова источника]. Потому что каждый имеет право выступать в СМИ, открыто выражать своё мнение и убеждения. Нельзя проверить на достоверность мнение и убеждения. Максимум СМИ могут дать опровержение», — отметила Мадина Турсунова.

Из формулировки предлагаемой статьи также следует, что обычные интернет-пользователи и блогеры будут нести ответственность и за репост «недостоверной информации».

В кодекс из закона об информатизации перекочевало понятие блогер. Это «физическое лицо, размещающее общественно-политическую, социально-экономическую и иную информацию на своём сайте и/или странице сайта в интернете, в том числе для обсуждения этой информации пользователями».

По мнению медиаюриста, такое определение «вообще не имеет смысла и по факту приравнивает всех, кто зарегистрирован в социальной сети, к блогерам». «Блогеры — это граждане, прежде всего, и точка!» — написала она.

Кодекс также включает действующую статью о недопустимости злоупотребления свободой СМИ, которая сейчас отражена в законе о СМИ.

«Может, для начала гарантированные свободы обеспечить нужно, например в виде ответственности за вмешательство в деятельность СМИ (обсуждается с 2019 года — ред.) или отказ в доступе к информации. Сама статья не соответствует стандартам МПГПП (Международный пакт о гражданских и политических правах — ред.), а мы как государство обязаны их имплементировать», — напомнила Мадина Турсунова.

Юрист также подвергла критике статьи про аккредитацию журналистов, которые есть и в действующем законодательстве и переносятся в новый кодекс. В них говорится, что представители СМИ могут быть аккредитованы органами государственной власти и управления для обеспечения прозрачности их деятельности.

«Если я журналист, мне что, нужно во всех наших 98 госорганах пройти аккредитацию? Я как гражданин, не имеющий статус журналиста и не проходивший аккредитацию, имею те же права, что перечислены в статье [об аккредитации журналистов]», — написала она.

Речь идёт о следующим правах:

заблаговременно получать информацию о предстоящих открытых коллегиальных заседаниях и других публичных мероприятиях;

посещать здания (помещения) и другие объекты аккредитующего органа в установленном им порядке;

присутствовать на открытых коллегиальных заседаниях и других публичных мероприятиях;

запрашивать и получать от ответственных лиц аккредитующего органа необходимые документы и материалы, знакомиться с записями публичных мероприятий и снимать с них копии;

вести записи в установленном законодательством порядке, в том числе с использованием технических средств;

использовать полученные записи при подготовке материалов СМИ.

«Доступ к информации — это право человека, а не привилегия аккредитованного журналиста!» — подчеркнула эксперт.

Порядок присутствия пользователей информации на открытых заседаниях коллегий государственных органов и организаций определяется нормативными документами этих органов. Мадина Турсунова задалась вопросом: «В чём проблема определить порядок в кодексе? Вообще смысл такого кодекса, в котором ключевые нормы отсылочные?»

Что касается статьи о создании условий для присутствия пользователей информации на открытых коллегиальных заседаниях госорганов и организаций, юрист предложила:

публиковать на сайтах госорганов график заседаний за месяц до их проведения;

проводить открытые заседания в местах, оборудованных условиями для участия СМИ и общественности.

Спорные новшества

Статью об информационной безопасности личности предлагается изменить следующим образом: «Информационная безопасность личности обеспечивается путём создания необходимых условий и гарантий свободного доступа к информации, защиты тайны частной жизни, защиты от противоправных информационно-психологических воздействий в средствах массовых информации».

«Что это значит? Я прочитала новость о систематическом изнасиловании 13-летнего ребёнка двумя взрослыми мужчинами — на меня правомерное психологическое воздействие произвели? Это не законотворчество — это какой-то новояз», — считает Мадина Турсунова.

Аналогичное изменение предлагается в статье об информационной безопасности общества: «недопущения противоправного информационно-психологического воздействия на общественное сознание в СМИ, манипулирования им».

Медиаюрист отдельно остановилась на главе о правовой информации. Она указала, что в статье о способах распространения правовой информации «список закрытый и в целом дублируются существующие нормы об обязательном опубликовании нормативно-правовых актов».

Из положительного

Из положительного, но требующего доработки Мадина Турсунова отметила включение правил публикации сведений о несовершеннолетних. «Очень нужная норма, но всего два абзаца, требует проработки», — сказала она.

Срок рассмотрения запроса СМИ на получение информации о деятельности госорганов, а также на организацию интервью предложено сократить с 7 до 5 дней. Однако, отмечает юрист, текущий семидневный срок постоянно нарушается, поэтому должны быть механизмы для того, чтобы сроки соблюдались.

Касательно нормы об обязательности публикации социальной значимой информации юрист считает важным чётко определить, какую информацию к таковой отнести: «Будут споры точно на практике».

Напомним, с конца 2020 года владельцев сайтов, каналов в мессенджерах и блогеров начали уведомлять при выявлении в комментариях читателей информации, запрещённой законодательством. При отказе удалить такие комментарии АИМК получило право обратиться в суд.

В марте 2021 года владельцам сайтов или страниц сайтов, включая блогеров, ужесточили требования к распространению информации.