Правительство Узбекистана 23 декабря издало постановление, которым внесена ясность в вопрос ответственности за комментарии пользователей в интернет-СМИ и блогах.

Документ о внесении изменений в постановление №707 от 2018 года «О мерах по совершенствованию информационной безопасности во всемирной информационной сети Интернет», принят в целях «совершенствования мероприятий мониторинга массовой информации» в интернете и «защиты интересов личности, общества и государства в информационной сфере».

В постановлении конкретизируется, что при выявлении запрещенной информации в текстах комментариев к материалам сайта либо в социальных сетях или мессенджерах Центр по вопросам массовых коммуникаций Агентства информации и массовых коммуникаций (АИМК) направляет уведомление владельцу вебсайта, группы (канала) в мессенджере или блогеру о необходимости удаления запрещенной информации в течение 24 часов.

Уведомление направляется в электронном виде. В нём должны быть указаны ссылка на страницу, содержащую запрещенную информацию, скриншот страницы, а также приведена информация об ответственности за нарушение законодательства.

Получив уведомление, владелец ресурса или блогер должен удалить указанную информацию в течение суток и сообщить об этом уполномоченному органу в электронном или бумажном виде.

Если информация не будет удалена, АИМК или Центр по вопросам массовых коммуникаций могут обратиться в администрацию социальной сети или мессенджера либо с исковым заявлением в суд.

Установленный порядок распространяется на все информационные ресурсы, доступ к которым возможен на территории Узбекистана.

В законодательстве прямо не прописана ответственность СМИ и блогеров за комментарии пользователей. Однако они могли быть привлечены к ответственности по статье 12−1 закона об информатизации, которая была добавлена в 2014 году (ОБСЕ тогда заявила, что статья ещё более ограничивает свободу выражения мнений и свободу СМИ).

Согласно этой статье, владелец вебсайта или веб-страницы, в том числе блогер, «обязан проверять достоверность общедоступной информации до её размещения», а также «незамедлительно удалять размещенную информацию в случае установления её недостоверности». В случае неисполнения этих обязанностей доступ к сайту или странице может быть ограничен, а владелец сайта или блогер может быть привлечён к ответственности.

Журналисты и блогеры ранее неоднократно выражали озабоченность пробелом по данному вопросу в законодательстве. Летом прошлого года вопрос ответственности владельцев интернет-ресурсов за комментарии читателей обсуждался в АИМК с участием представителей СМИ и блогеров.

Какой контент относится к запрещенной информации: