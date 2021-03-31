В закон «Об информатизации» внесены поправки, ужесточающие требования владельцам веб-сайтов и блогерам к распространению информации в интернете. Закон о поправках 30 марта подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Документ принят Законодательной палатой 4 марта и одобрен Сенатом 12 марта.
Статья 12−1 («Распространение общедоступной информации во всемирной информационной сети Интернет») закона изложена теперь в такой редакции (жирным выделено дополнение):
«Владелец веб-сайта и (или) страницы веб-сайта либо иного информационного ресурса, в том числе блогер, обязан не допускать использование своих веб-сайта и (или) страницы веб-сайта либо иного информационного ресурса во всемирной информационной сети Интернет, на которых размещается общедоступная информация, в целях:
- призыва к насильственному изменению существующего конституционного строя, территориальной целостности Республики Узбекистан;
- призыва к массовым беспорядкам, насилию над гражданами, а также к участию в собраниях, митингах, уличных шествиях и демонстрациях, проводимых с нарушением установленного порядка, а равно координации данных противоправных действий;
- распространения заведомо ложной информации, содержащей угрозу общественному порядку или безопасности;
- пропаганды войны, насилия и терроризма, а также идей религиозного экстремизма, сепаратизма и фундаментализма;
- разглашения сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну;
- распространения информации, возбуждающей национальную, расовую, этническую или религиозную вражду, а также порочащей честь и достоинство или деловую репутацию граждан, допускающей вмешательство в их частную жизнь;
- распространения информации, в том числе выраженной в неприличной форме, демонстрирующей неуважение к обществу, государству, государственным символам;
- пропаганды наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;
- пропаганды порнографии, культа насилия и жестокости, а также подстрекательства к совершению самоубийства;
- распространения информации, направленной на склонение или иное вовлечение граждан, в том числе несовершеннолетних, в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья либо для жизни и (или) здоровья иных лиц;
- совершения других действий, влекущих за собой уголовную и иную ответственность в соответствии с законом".
Владельцев сайтов и (или) страниц сайта либо другого информационного ресурса, в том числе блогеров, также обязали проводить мониторинг своих ресурсов, в том числе в системах обмена мгновенными сообщениями, на которых размещается общедоступная информация, для выявления запрещённой информации и материалов.
Кроме того, лица, права и законные интересы которых были нарушены владельцами сайтов и (или) страниц сайта либо другого информационного ресурса, в том числе блогером, в результате неисполнения ими требований закона, вправе обратиться в суд для защиты своих прав, чести, достоинства и деловой репутации, в том числе с исками о возмещении убытков и компенсации морального вреда.
Поправки вступили в силу с 31 марта.
Этим же законом была введена административная ответственность за публичный призыв к неисполнению или нарушению законов, а также уголовная ответственность за оскорбление президента в интернете и публичный призыв к массовым беспорядкам.
Bekzod Fayziyev
Здесь должен был быть моё мнение
Дмитрий Мешков
Почему такие расплывчатые определения в законе? Под информацией, “демонстрирующей неуважение к обществу“ можно подвести что угодно. А есть в законе определение “общества“ и “неуважительное“?
A Y
Много чего хотелось бы написать. Но не буду — опасно:(
Судья Дредд
Моё тоже
Zokirkhoja Isakhodjaev
Здесь могло быть моё мнение, но
Action Man
Прощай мое мнение
Abdulaziz Komilov
Ну всё, пойте хвалебные оды, что еще остаётся. Закон есть закон, особенно, когда подвести под 3 и 7 пункты статьи можно практически любую критику, при желании.