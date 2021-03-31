В закон «Об информатизации» внесены поправки, ужесточающие требования владельцам веб-сайтов и блогерам к распространению информации в интернете. Закон о поправках 30 марта подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Документ принят Законодательной палатой 4 марта и одобрен Сенатом 12 марта.

Статья 12−1 («Распространение общедоступной информации во всемирной информационной сети Интернет») закона изложена теперь в такой редакции (жирным выделено дополнение):

«Владелец веб-сайта и (или) страницы веб-сайта либо иного информационного ресурса, в том числе блогер, обязан не допускать использование своих веб-сайта и (или) страницы веб-сайта либо иного информационного ресурса во всемирной информационной сети Интернет, на которых размещается общедоступная информация, в целях:

призыва к насильственному изменению существующего конституционного строя, территориальной целостности Республики Узбекистан;

призыва к массовым беспорядкам, насилию над гражданами, а также к участию в собраниях, митингах, уличных шествиях и демонстрациях, проводимых с нарушением установленного порядка, а равно координации данных противоправных действий;

распространения заведомо ложной информации, содержащей угрозу общественному порядку или безопасности;

пропаганды войны, насилия и терроризма, а также идей религиозного экстремизма, сепаратизма и фундаментализма;

разглашения сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну;

распространения информации, возбуждающей национальную, расовую, этническую или религиозную вражду, а также порочащей честь и достоинство или деловую репутацию граждан, допускающей вмешательство в их частную жизнь;

распространения информации, в том числе выраженной в неприличной форме, демонстрирующей неуважение к обществу, государству, государственным символам;

пропаганды наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

пропаганды порнографии, культа насилия и жестокости, а также подстрекательства к совершению самоубийства;

распространения информации, направленной на склонение или иное вовлечение граждан, в том числе несовершеннолетних, в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья либо для жизни и (или) здоровья иных лиц;

совершения других действий, влекущих за собой уголовную и иную ответственность в соответствии с законом".

Владельцев сайтов и (или) страниц сайта либо другого информационного ресурса, в том числе блогеров, также обязали проводить мониторинг своих ресурсов, в том числе в системах обмена мгновенными сообщениями, на которых размещается общедоступная информация, для выявления запрещённой информации и материалов.

Кроме того, лица, права и законные интересы которых были нарушены владельцами сайтов и (или) страниц сайта либо другого информационного ресурса, в том числе блогером, в результате неисполнения ими требований закона, вправе обратиться в суд для защиты своих прав, чести, достоинства и деловой репутации, в том числе с исками о возмещении убытков и компенсации морального вреда.

Поправки вступили в силу с 31 марта.

Этим же законом была введена административная ответственность за публичный призыв к неисполнению или нарушению законов, а также уголовная ответственность за оскорбление президента в интернете и публичный призыв к массовым беспорядкам.