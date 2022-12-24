Приказом генерального прокурора Узбекистана назначены новые заместители военного прокурора страны, сообщила пресс-служба ведомства.





В частности, полковник юстиции Отабек Акбарович Холбоев назначен первым заместителем военного прокурора. До этого он работал военным прокурором Ташкента, а ранее — военным прокурором Чирчика, начальником организационно-контрольного и аналитического отдела Военной прокуратуры Узбекистана.

Полковник юстиции Баходир Каримбердиевич Худойбердиев, с марта 2020 года работавший первым заместителем военного прокурора, освобождён от должности.





Подполковник юстиции Кахрамон Анварович Исроилов назначен заместителем военного прокурора. До назначения он занимал пост военного прокурора Навои.

Майор юстиции Сарвар Саттарович Мухитдинов покинул должность заместителя военного прокурора.





Кроме того, указом президента прокурору Ташкента Улугбеку Бердикобиловичу Косимову присвоено звание государственного советника юстиции, что приравнивается к генерал-майору.