Девятое совещание министров иностранных дел диалога «Центральная Азия + Япония» состоялось в Токио 24 декабря, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.

Главы внешнеполитических ведомств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Японии обсудили перспективы укрепления сотрудничества между странами Центральной Азии и Японией в двустороннем и многостороннем форматах в сферах развития транспортной взаимосвязанности, логистики, промышленной кооперации, здравоохранения, образования, «зелёной» экономики.

Глава МИД Узбекистана Владимир Норов в своём выступлении отметил, что Япония является надёжным партнёром в обеспечении устойчивого развития Центральной Азии и вносит весомый вклад в промышленную и инфраструктурную модернизацию экономик стран региона.

Подчёркивалось, что за последние годы в Центральной Азии сформирована новая политическая атмосфера, решены многие вопросы, расширена экономическая кооперация, обеспечены условия для свободных человеческих контактов. Товарооборот только Узбекистана со странами Центральной Азии с 2016 по 2021 годы вырос в 2,5 раза до 6,4 млрд долларов.

На встрече были озвучены инициативы по повышению эффективности взаимодействия между странами Центральной Азии и Японией, внедрению японских ноу-хау и инвестиций, реализации проектов промышленной кооперации, привлечению грантовых средств Японии в цифровизацию системы транспорта, устойчивое энергоснабжение, продвижению «зелёной» повестки, созданию медицинских учреждений и предприятий.

Отмечено наличие возможностей для интенсификации кооперации в сферах подготовки повышения квалификации кадров, миграции, туризма, культуры.

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси на заседании отметил, что международное сообщество пострадало от агрессии России против Украины в различных аспектах, включая поставки продовольствия и энергии, сообщил МИД Японии. По его словам, влияние этого конфликта особенно значительно в Центральной Азии, которая имеет тесные исторические и экономические связи с Россией.

В этом контексте Ёсимаса Хаяси заявил, что Япония хотела бы продвигать новую модель развития с особым акцентом на «инвестиции в людей» и «качество роста» для достижения устойчивого развития в Центральной Азии.

По данным МИД Японии, министры иностранных дел стран Центральной Азии выразили заинтересованность в укреплении сотрудничества, в том числе в сфере обучения и квалификации специалистов технических специальностей по японским методикам и в области декарбонизации экономики через механизм совместного кредитования.

«В свете сложной международной ситуации участники также обменялись мнениями о сотрудничестве по Транскаспийскому международному транспортному маршруту — транспортному маршруту, не проходящему через территорию России, и договорились о проведении конференции по этому вопросу в первом квартале следующего года для углублённого обсуждения этого вопроса», — отмечается в сообщении.

Министры также согласились с необходимостью активизировать борьбу с транснациональной организованной преступностью, наращивать потенциал в борьбе с наркотиками, терроризмом и экстремизмом, усилить пограничный контроль и трансграничное сотрудничество.

Кроме того, министры обменялись мнениями о гуманитарной ситуации, включая восстановление социально-экономической инфраструктуры, а также о правах этнических

меньшинств, женщин и девочек в Афганистане. Выражена общая обеспокоенность по поводу недавнего решения талибов приостановить получение девочками высшего образования и продолжающегося запрета девочкам посещать среднюю школу.

Следующая министерская встреча формата «Центральная Азия + Япония» пройдёт в Казахстане.

Прошедший диалог на этапе планирования вызвал реакцию России. «Не могли не обратить внимание на те цели, которые декларирует сам официальный Токио применительно к данному мероприятию. Судя по риторике японских руководящих лиц на этапе его подготовки, их интересует не столько взаимовыгодная кооперация, сколько, как заявляется, „сплочение мирового сообщества, включая страны ЦА, против России“», — отметила в своём Telegram-канале 23 декабря представитель МИД РФ Мария Захарова.