По Транскаспийскому международному транспортному маршруту 16 декабря из Узбекистана отправился первый грузовой поезд, сообщила пресс-служба компании «Узтемирйулконтейнер». Состав отправился со станции Сергели в Ташкенте.

Поезд будет передвигаться по маршруту: Узбекистан — Туркменистан — Азербайджан — Грузия — Болгария. Общая протяжённость пути составит более 4000 км.





Поезд состоит из 46 вагонов и 91 транспортного контейнера с грузом медного концентрата Алмалыкского горно-металлургического комбината. Конечная точка его маршрута — болгарский порт Бургас.

Состав был организован в сотрудничестве с зарубежными партнёрами из Туркменистана (компания «ТЛЦТ»), Азербайджана (ADY Container) и Грузии (GR Logistics and Terminals).





Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), также известный как Срединный коридор, создан для доставки товаров из Центральной Азии в Европу. Он проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Туркменистан, Азербайджан, Грузию, Турцию и далее — в Европу.

В перевозках задействованы железнодорожный и морской транспорт. Общая протяжённость всего маршрута 11 тысяч км. ТМТМ начал функционировать в 2017 году. Союз состоит из 8 стран-перевозчиков: Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузия, Китай, Польша, Румыния, Украина и Турция. Узбекистан вступил в ТМТМ в 2021 году в качестве ассоциированного члена.