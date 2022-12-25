В социальных сетях распространилось видео с заседания Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, где депутату от партии УзЛиДеП Расулу Кушербаеву не дали возможность задать вопрос по проекту государственного бюджета следующего года, из-за чего он решил покинуть собрание.

Запись, предположительно записанная самим парламентарием, была сделана 19 декабря в ходе обсуждения в первом чтении законопроекта о госбюджете на 2023 год и увеличении расходов госбюджета 2022 года.

Улугбек Иноятов.

Депутат сообщил, что попросил заместителя спикера нижней палаты парламента и лидера НДПУ Улугбека Иноятова, который вёл заседание, дать ему слово, но его просьба была проигнорирована.

На видео Кушербаев поднимает руку, встаёт с места и заявляет коллегам, глядя по сторонам, что ему не дают возможности задать вопрос. Когда он встаёт с места, к нему подходит мужчина и спрашивает, в чём проблема. Депутат спрашивает, почему ему не дали возможность выступить и поставили проект на голосование.

«Всё специально устроено. Когда просишь дать слово, не дают. Зачем нужно такое заседание? Я хочу задать вопрос по повестке дня. Извините, я прошу дать слово, почему не даёте слово?» — громко спросил парламентарий.

Не услышав ответа, Расул Кушербаев сказал: «Я ухожу… Лучше не сидеть на таком собрании. Я ухожу. Всё это постановка, слово не дают». После этого он отключил запись.

Спустя несколько дней, 23 декабря, Расул Кушербаев сообщил, что принял решение прекратить депутатскую деятельность. «Я понял, что не могу так работать. Сожалею, что вынужден это сделать», — сказал он.

«Газета.uz» писала, что Законодательная палата обсудила и одобрила госбюджет Узбекистана на 2023 год менее чем за 3 часа (если суммировать общее время трёх чтений). Сам проект закона поступил в палату за несколько дней до этого и не выставлялся на общественное обсуждение. Документ был принят практически единогласно и без критики.