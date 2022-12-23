Самый известный депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Расул Кушербаев, известный своей принципиальной позицией и критическими высказываниями по многим вопросам, заявил, что принял решение прекратить депутатскую деятельность.

«Я понял, что не могу так работать. Сожалею, что вынужден это сделать», — написал член партии УзЛиДеП (именно она выдвигала Шавката Мирзиёева кандидатом в президенты Узбекистана на обоих выборах) в своём Telegram-канале.

«Спасибо всем, кто выразил мне доверие, кто поддерживал!» — отметил он.

Ранее он написал в Twitter, что не участвовал в нынешнем обсуждении проекта государственного бюджета.

«Не было даже дано достаточно времени, чтобы прочитать документ большого объёма. Когда я попросил слова при первом чтении, заместитель спикера Улугбек Иноятов открыто не дал мне слова. Затем я покинул заседание и не вернулся», — сообщил он.

«Чем иметь „замов“, которые закрывают рот депутатов, лучше их не иметь», — добавил он.

«Газета.uz» писала, что Законодательная палата обсудила и одобрила госбюджет Узбекистана на 2023 год менее чем за 3 часа (если суммировать общее время трёх чтений). Сам проект закона поступил в палату меньше недели назад и не прошёл общественное обсуждение. Документ был принят практически единогласно и без критики.

Расул Кушербаев регулярно выступает в защиту журналистов и блогеров, за выборы хокимов, против монополий, комментирует решения правительства и хокимов и другие важные вопросы (смотрите материалы по теме).