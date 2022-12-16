Министерство энергетики Узбекистана планирует пересмотреть предложение китайского консорциума GD Power — Powerchina, который выиграл тендер на строительство солнечной фотоэлектрической станции в Наманганской области, сообщила пресс-служба Минэнерго.

Вечером 15 декабря были определены победители тендеров на строительство и эксплуатацию трёх солнечных фотоэлектрических станций (ФЭС) в Бухарской, Наманганской и Хорезмской областях общей мощностью 500 МВт.

Китайский консорциум предложил построить ФЭС мощностью 150 МВт с тарифом в 4,828 цента (542,24 сумов). Другой претендент Abu Dhabi Future Energy Company- Masdar не предложил цену, а турецкая Alarko Holding AS озвучила тариф в 6,08 цента (682,85 сума).

При этом тариф китайской стороны намного выше, чем у конкурентов, которые строят станции в других областях. Для сравнения: компания Masdar (ОАЭ) предложил тариф в 3,044 цента (341,88 сума) в Бухарской области, а французская Voltalia SA — 2,888 цента (324,36 сума) в Хорезмской области.

Минэнерго также считает «дорогим» тариф GD Power — Powerchina.

«В связи с этим Минэнерго считает данное предложение слишком дорогим и сообщает, что будут проведены дополнительные переговоры по оптимизации тарифа по данному проекту. Следует отметить, что в ходе реализации данного проекта будут приняты меры по снижению тарифа на электроэнергию, а особое внимание будет уделено аспектам безопасности при строительстве станции», — говорится в сообщении.

Ожидается, что в 2023 году будут завершены тендеры ещё на два проекта — солнечные и ветряные электростанции.