В послании Олий Мажлису и народу Узбекистана президент Шавкат Мирзиёев затронул события начала июля в Каракалпакстане.

«События в Каракалпакстане сильно огорчили наш народ. Слава Богу, благодаря мудрости нашего многонационального народа ситуация быстро нормализовалась», — сказал глава государства.

«„Достижения Каракалпакстана — достижения всего Узбекистана, заботы Каракалпакстана — заботы всего Узбекистана“. Эта идея всегда была программой практических действий для нас и так и будет в дальнейшем», — заявил он.

«Наша благородная цель — строительство нашим совместным трудом в Новом Узбекистане всесторонне развитого, благоустроенного и процветающего Нового Каракалпакстана», — подчеркнул глава государства.

Он добавил: «Никакая сила не сможет повлиять на вековую дружбу наших народов. Потому что у нас одно прошлое, одно настоящее и одно будущее!»