Правительство Узбекистана использовало фискальную (бюджетно-налоговой) политику в качестве основного инструмента, чтобы предотвратить резкое снижение производства в стране на фоне экономического кризиса в мире, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщил заместитель министра финансов Ахадбек Хайдаров на пресс-конференции в середине сентября.

Бюджетно-налоговая политика (фискальная) — это деятельность государства по регулированию налогов и государственных расходов в целях воздействия на экономику.

По его словам, если в 2019 году расходы целевых фондов государственного бюджета составляли 27% по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) страны, то в 2021 году ожидается показатель в 31−32%.

«Если бы мы не использовали инструмент бюджетно-налоговой политики и не увеличили расходы на инвестиции и производство, то не смогли бы предотвратить снижение ВВП в 2020 году», — заявил он.

Ахадбек Хайдаров напомнил, что Узбекистан в прошлом году был в числе немногих стран, которые добились положительного роста ВВП (1,6%). В 2021 году ожидается увеличение ВВП почти на 7%.

«Из чего теперь состоит наша задача на следующие пять лет? Конечно, у нас дальше нет возможности осуществлять расходы на таком уровне. Теперь основная задача — снижение расходов государственного бюджета до докризисного уровня, то есть максимум до 27% к ВВП. Это, в свою очередь, это позволит снизить бюджетный дефицит», — сообщил он.

Замминистра финансов рассказал, что со следующего года поэтапно начнётся снижение бюджетного дефицита (превышение расходов бюджета над его доходами).

Источник: lex.uz.

«Сейчас мы рассчитываем, что в следующие два года бюджетный дефицит будет на уровне 2,5−2,6%. В дальнейшем мы планируем удерживать показатель в пределах 2%», — отметил Ахадбек Хайдаров.

Замглавы Минфина заявил, что сокращение расходов госбюджета и бюджетного дефицита позволит снизить уровень инфляции до планируемых к 2023 году 5%.

Он также напомнил, что правительство установило лимит по госдолгу страны в пределах 60% ВВП, но реальная цель — это сохранить показатель в пределах 50%.

«Лимит в 60% не означает, что госдолг дойдёт до этого уровня. Скажем, государству в период макроэкономической стабильности будет необходимо удерживать госдолг в пределах 45−50% к ВВП. А при кризисах, например, при снижении ВВП или росте бюджетного дефицита, показатель может вырасти на определённый уровень, но не больше 60%. А после восстановления экономической активности показатель должен снова вернуться к 45−50%», — объяснил он.

Государственный долг во втором квартале 2021 года вырос на 1 млрд долларов — до 24,2 млрд долларов, что составляет 38,5% ВВП.

«Мы примем меры, чтобы сохранить показатель на этом уровне до конца года. В следующие пять лет мы планируем не допускать роста внешнего долга больше 45−50% ВВП», — подчеркнул Ахадбек Хайдаров.

Замглавы Минфина ранее также заявил, что не ожидает больших потерь в бюджете из-за снижения ставки НДС до 12% и налога на прибыль до 15%. Он рассказал, как планируется компенсировать выпадающие налоговые доходы.