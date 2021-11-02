Президент Шавкат Мирзиёев на совещании 1 ноября обсудил вопрос усиления финансового контроля в бюджетной системе.

В интервью телеканалу «Узбекистан 24» министр финансов Тимур Ишметов сообщил, что дефицит консолидированного бюджета в 2021 году (с учетом госбюджета, госцелевых фондов, ФРРУ, а также расходов, связанных с реализацией госпрограмм, за счёт внешнего долга) ожидается на уровне 5,5−6%. Президент поручил снизить этот показатель до 3% к ВВП в 2022 году.

«[Президент] дал строгое поручение установить при необходимости законом лимит дефицита бюджета до 3% и не превышать его в следующие годы. В этом направлении вместе с исполнением доходной части бюджета поручено жестко контролировать расходы. В основном это касается расходов министерств, включая строительные работы, в целом текущие расходы», — сообщил он.

Глава Минфина отметил, что со следующего года планируется установить ключевые экономические показатели для всех министерств по расходованию бюджетных средств. Исполнение этих показателей будут контролировать Министерство финансов совместно со Счётной палатой.

«Со следующего года Министерство финансов, государственный финансовый контроль совместно со Счётной палатой запустят механизм контроля, в рамках которого они будут проверять, действительно ли выделенные средства доходят на места и соответствуют ли эти расходы озвученным целям», — сказал он.

С 1 января Министерство финансов должно внедрить систему проведения тендеров, исключающую человеческий фактор. Минфину также поручено полностью цифровизировать бухгалтерию всех бюджетных организаций, производить расчёты по государственным закупкам посредством электронных счетов-фактур.

Изначально предельный размер бюджетного дефицита планировался на уровне 5,4% к ВВП, но в конце июня Сенат одобрил увеличение этого показателя до 5,5% (32,8 трлн сумов) ВВП. Это связано с ростом дефицита из-за выделения 650 млрд сумов для финансирования приоритетных задач государственных программ и решений из Фонда реконструкции и развития.

Чтобы дефицит бюджета по отношению к ВВП не превысил 5,5% в текущем году, правительство дало поручения руководителям ответственных ведомств и органов по формированию дополнительных доходов и оптимизации расходов, которые не обязательны к выполнению в этом году.