Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21−22 декабря посетит Узбекистан с государственным визитом по приглашению главы Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщила пресс-служба узбекского лидера.

В соответствии с программой визита будут проведены переговоры на высшем уровне для обсуждения актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки.

Основными вопросами саммита являются углубление узбекско-казахстанских отношений стратегического партнёрства и союзничества, наращивание объёмов взаимной торговли, продвижение взаимовыгодных проектов промышленной кооперации, расширение сотрудничества в сферах сельского хозяйства, транспорта и логистики, продолжение активных межрегиональных и культурно-гуманитарных обменов.

Как ожидается, главы государств запустят ряд крупных совместных инвестиционных проектов.

По итогам встреч предусматривается принятие солидного пакета двусторонних соглашений по приоритетным направлениям сотрудничества.