В рамках второго Форума межрегионального сотрудничества, проходящего 25−26 февраля в Ургенче, Узбекистан и Казахстан подписали 30 соглашений на сумму около 500 млн долларов. Об этом заявил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, выступая по итогам встречи со своим казахстанским коллегой Аскаром Маминым.

Глава правительства заявил, что взаимная торговля Узбекистана и Казахстана в 2019 году достигла объема в 4,1 млрд долларов. Цель двух стран на нынешний год — довести товарооборот до 5 млрд долларов, а в среднесрочной перспективе — выйти на годовой объем в 10 млрд долларов.

По словам премьер-министра, сегодня в Узбекистане работают 827 предприятий с участием казахстанского капитала, из которых только в прошлом году было создано более 300.

Абдулла Арипов сообщил, что в этом году страны должны провести заседание межправительственной комиссии и делового совета. Премьер также предложил провести в обеих странах перекрестные дни образования, а также продолжить активное сотрудничество в области науки и здравоохранения.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, выступая на форуме, тоже озвучил несколько предложений соседней страны Узбекистану.

В частности, он предложил продолжить работу по развитию казахско-узбекского кластера легкой промышленности на базе специальной экономической зоны «Онтустик» в Шымкенте и создать совместный туристический маршрут по достопримечательностям Туркестанской области Казахстана, а также Ташкентской, Самаркандской, Бухарской и Хорезмской областей Узбекистана.

Казахстан, сообщил Аскар Мамин, создает сети оптово-распределительных и логистических центров, что оптимизирует цепочку поставок продукции и создает необходимые условия для ее хранения и распределения.

«Предлагаем интегрировать инфраструктуру наших стран, активно вовлекать сельхозпроизводителей в их работе с дальнейшим экспортом продукции на рынки третьих стран, — сказал глава казахстанского правительства. — Это позволит обеспечить взаимные поставки сельхозтоваров, организовать экспорт наших товаров на перспективные рынки и создать совместный пул центральноазиатских производителей».

Кроме того, Аскар Мамин остановился на необходимости усилить совместную работу по расширению международной системы грузо- и пассажиропотоков двух стран и повышению уровня сервисных услуг, качества транспортных путей «в соответствии с мировыми стандартами».

«Мы придаем большое значение созданию центра торгово-экономического сотрудничества Центральной Азии на казахско-узбекской границе, — заявил премьер. — Мы только что договорились о совместном посещении места строительства будущего центра 14 марта».

Кроме того, Аскар Мамин предложил узбекским транспортным компаниям вступить в состав ассоциации Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Этот проект обеспечивает транспортный сервис по доставке грузов в страны Кавказа, Турции и Южной Европы, объединяет железнодорожные и портовые админ, а также логистические компании Китая, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши, рассказал глава правительства соседней страны.

Аскар Мамин заверил, что со своей стороны Казахстан продолжит благоприятную тарифную политику для провоза узбекских грузов через свою территорию.