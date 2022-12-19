Азиатский банк развития (АБР) подписал пакет финансирования на сумму до 8,39 млн долларов с компанией Nephrocare Health Services Central Asia (NephroPlus) для создания четырёх диализных центров в рамках государственно-частного партнёрства (ГЧП), сообщила пресс-служба АБР.

Сделка является первым финансированием АБР частного здравоохранения в Узбекистане и поддерживает первое в стране международное ГЧП в области здравоохранения.

Финансирование включает в себя заём в размере до 5,03 млн долларов из обычных капитальных ресурсов АБР и управление АБР займом в размере до 3,36 млн долларов из Ведущего фонда частной инфраструктуры Азии (LEAP).

Средства будут использованы NephroPlus для проектирования, строительства, эксплуатации и технического обслуживания диализных центров в Ташкенте, Каракалпакстане и Хорезмской области в рамках соглашения о ГЧП с Министерством здравоохранения Узбекистана.

Диализный центр в Ташкенте будет оснащён 160 диализными аппаратами, что сделает его одним из крупнейших диализных центров в мире, отмечается в сообщении.

«Диализ позволяет людям с хроническим заболеванием почек вести продуктивную жизнь, — сказала специалист по инвестициям департамента по операциям с частным сектором АБР Аманда Тан. — Потребность в услугах диализа в Узбекистане намного превысила предложение, особенно во время пандемии COVID-19, поэтому этот проект улучшит наличие и доступность столь необходимых услуг диализа в стране. Этот проект демонстрирует роль, которую частный сектор может сыграть в устранении критических пробелов в предоставлении медицинских услуг».

По данным АБР, 30 тысяч пациентов в настоящее время страдают хроническим заболеванием почек в Узбекистане, при этом в стране не хватает более 3500 диализных аппаратов. Четыре новых центра будут предоставлять качественную диализную помощь как минимум 1100 пациентам, включая услуги гемодиализа и перитонеального диализа. Правительство будет оплачивать эти услуги.

АБР также окажет поддержку NephroPlus в разработке и реализации гендерного плана действий, чтобы увеличить участие женщин в технической и квалифицированной работе в центрах диализа посредством специального обучения, а также усилить меры по обеспечению гендерного равенства на своих рабочих местах. NephroPlus также стремится к тому, чтобы женщины составляли половину персонала, обученного использованию диализных аппаратов и проведению диализа.

«Мы рады впервые в Узбекистане представить перитонеальный диализ, чтобы улучшить доступ к диализу для пациентов в сельской местности. Мы рады быть частным партнёром первого международного ГЧП в сфере здравоохранения в Узбекистане и вступить в отношения с такой международной финансирующей организацией, как АБР, поскольку мы продолжаем расширять нашу деятельность», — сказал главный исполнительный директор NephroPlus Викрам Вуппала.

Nephrocare Health Services Central Asia является дочерней компанией индийской Nephrocare Health Services, одного из крупнейших поставщиков услуг диализа в Азиатско-Тихоокеанском регионе с более чем 300 центрами. Компания проектирует, строит и управляет центрами, предоставляющими высококачественные и доступные услуги диализа в Индии, Непале, Узбекистане и на Филиппинах.

Компания выиграла тендер на строительство, оснащение, обучение персонала и управление четырьмя диализными клиниками в Ташкенте, Каракалпакстане и Хорезмской области в 2020 году. Ее первый диализный центр был открыт в Нукусе в апреле этого года. Открытие клиники в Ташкенте ожидалось до окончания 2022 года.