Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 24 ноября ознакомился с предложениями по организации производства электромобилей и увеличению количества зарядных станций в Узбекистане, сообщила пресс-служба главы государства.

Ответственные руководители отметили необходимость государственной поддержки отрасли. В частности, планируется освободить электромобили местного производства от утилизационного сбора, ввозимые для них комплектующие и запасные части, оборудование и сырье — от таможенной пошлины.

Также предлагается разрешить инвесторам ввозить определённое количество электромобилей на льготных условиях, пока не будет полностью налажено производство.

Чтобы популяризовать использования электромобилей и стимулировать их покупку среди населения, государство будет покрывать определённую часть процентов по кредиту, выдаваемых на приобретение местных электромобилей.

В 2023—2025 годах органам государственного управления, хокимиятам и предприятиям с госдолей более 50% окажут поддержку в приобретении электромобилей. Лицам, оказывающим услуги по перевозке пассажиров на электромобилях, будет предоставляться льгота по уплате госпошлины за лицензию.

Отмечалось, что в Узбекистане создаются медные кластеры. На их базе планируется развернуть производство компонентов для электромобилей и зарядных станций.

В рамках подготовки кадров намечено создание научно-исследовательской лаборатории по электромобилям и их инфраструктуре в Туринском политехническом университете. Преподавателей и специалистов будут направлять на повышение квалификации в развитые страны.





На совещании ответственные лица отметили, что в результате этих мер в республике можно поэтапно наладить выпуск 15−25 тысяч электромобилей в год.

Глава государства подчеркнул, что данное направление должно создать конкуренцию в автомобильной отрасли. Он поручил обсудить создаваемые возможности с потенциальными инвесторами, на основе их мнений и предложений расширить меры поддержки, привлечь частный сектор в отрасль.

Перед Агентством по техническому регулированию поставлена задача внедрить международные стандарты производства электромобилей и их комплектующих.

«Газета.uz» в октябре сообщала, что «Узавтосаноат» работает над запуском производства электромобилей и электробусов. К концу 2023 года планируется начать производство электромобилей BYD.