Хокимият Ташкента заявил о том, что в настоящее время «некоторые строительные организации продают квартиры в многоэтажных домах на условиях „строительства и передачи“, проекты строительства которых не утверждены региональным советом по архитектуре и градостроительству и не прошли экспертизу».

«В большинстве случаев граждане, заключившие договора на приобретение таких квартир, сталкиваются с трудностями при регистрации их на своё имя, подключении к сетям питьевого водоснабжения, природного газа и к электросетям», — говорится в сообщении столичной администрации.

Так, по данным хокимията, застройщик запланированного к строительству многофункционального комплекса DahO, расположенного в Ташкенте по адресу: улица Тарас Шевченко, 23, начал продажу помещений в нем, несмотря на то, что проект строительства не утверждён региональным советом по архитектуре и градостроительству и не прошёл государственную экспертизу.

Администрация столицы предупредила граждан, что при покупке квартир в будущих новостройках нужно убедиться, что проект предлагаемого «дома, который планируется построить», рассмотрен региональным советом по архитектуре и градостроительству и прошёл госэкспертизу.

«Покупая квартиру в доме, проект которого не согласован и не прошёл государственную строительную экспертизу, вы подвергаете себя высокому риску и обрекаете на долгосрочные проблемы», — заявили в хокимияте.

Напомним, торжественное открытие офиса продаж комплекса DAhO и старт продаж состоялись 3 декабря. Строительством занимается турецкий холдинг Koc Group.