В Узбекистане приостановлена выдача контрактов на покупку автомобилей Damas и Labo. Эту информацию «Газете.uz» подтвердили в компании UzAuto Motors и в одном из столичных автосалонов.

В Telegram-боте автопроизводителя UzAutoSavdo вслед за Lacetti и Cobalt пропала информация об этих моделях.

В UzAuto Motors пока не уточнили причины. В автосалоне сообщили, что для покупателей доступны Tracker, Equinox, Malibu и Onix. Договор по последней модели заключается с условиями поставки до 31 декабря 2023 года. Очередь на эту машину на момент публикации материала составляет свыше 13,6 тысячи человек.

Напомним, 8 декабря автопроизводитель приостановил приём заявок на автомобили Lacetti и Cobalt.

UzAuto Motors в августе сообщила, что прекращает производство автомобилей Chevrolet Spark и Nexia к концу 2022 года. Их заменят Chevrolet Tracker и Onix.