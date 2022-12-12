В Узбекистане приостановлена выдача контрактов на покупку автомобилей Lacetti и Cobalt. Эту информацию «Газете.uz» подтвердил источник «Газеты.uz» в компании UzAuto Motors.

Кроме того, в Telegram-боте автопроизводителя UzAutoSavdo пропала информация о Lacetti и Cobalt. В начале декабря очередь на эти модели составляла десятки тысяч человек.





По данным Kun.uz со ссылкой на ташкентские автосалоны, контрактация была приостановлена 8 декабря. Когда возобновится приём заявок, пока не сообщается.

Из бюджетных версий автомобилей UzAuto Motors покупателям доступен только Onix, на который уже сформировалась очередь из свыше 11,7 тысячи клиентов.

Ранее в сети появились кадры со складов предположительно сотни готовых автомобилей Chevrolet, в том числе Lacetti (Gentra). Как объяснили в компании, речь идёт о некомплектных автомобилях, дожидающихся поставки нужных деталей. В частности, на них не хватает определённых электронных деталей из-за резкого роста производства.

В начале года автоконцерн планировал нарастить объём производства на 21% к прошлогоднему — до 280 тысяч автомобилей. Однако с учётом возросшего спроса план увеличили до 340 тысяч машин.

Согласно заявлению, с начала года UzAuto Motors выпустила с конвейеров 290 тысяч авто. Это привело к преждевременному истощению запасов отдельных компонентов, содержащих дефицитные микрочипы.

UzAuto Motors в августе сообщила, что приостанавливает производство автомобилей Chevrolet Spark и Nexia к концу 2022 года. Их заменят Chevrolet Tracker и Onix.

«Газета.uz» также выяснила, что автопроизводитель планирует в конце 2023 года остановить выпуск Gentra.