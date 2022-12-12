В Узбекистане приостановлена выдача контрактов на покупку автомобилей Lacetti и Cobalt. Эту информацию «Газете.uz» подтвердил источник «Газеты.uz» в компании UzAuto Motors.

Кроме того, в Telegram-боте автопроизводителя UzAutoSavdo пропала информация о Lacetti и Cobalt. В начале декабря очередь на эти модели составляла десятки тысяч человек.


По данным Kun.uz со ссылкой на ташкентские автосалоны, контрактация была приостановлена 8 декабря. Когда возобновится приём заявок, пока не сообщается.

Реклама на Газета.uz

Из бюджетных версий автомобилей UzAuto Motors покупателям доступен только Onix, на который уже сформировалась очередь из свыше 11,7 тысячи клиентов.

Ранее в сети появились кадры со складов предположительно сотни готовых автомобилей Chevrolet, в том числе Lacetti (Gentra). Как объяснили в компании, речь идёт о некомплектных автомобилях, дожидающихся поставки нужных деталей. В частности, на них не хватает определённых электронных деталей из-за резкого роста производства.

В начале года автоконцерн планировал нарастить объём производства на 21% к прошлогоднему — до 280 тысяч автомобилей. Однако с учётом возросшего спроса план увеличили до 340 тысяч машин.

Согласно заявлению, с начала года UzAuto Motors выпустила с конвейеров 290 тысяч авто. Это привело к преждевременному истощению запасов отдельных компонентов, содержащих дефицитные микрочипы.

UzAuto Motors в августе сообщила, что приостанавливает производство автомобилей Chevrolet Spark и Nexia к концу 2022 года. Их заменят Chevrolet Tracker и Onix.

«Газета.uz» также выяснила, что автопроизводитель планирует в конце 2023 года остановить выпуск Gentra.