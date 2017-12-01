Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1 декабря, в преддверии Международного дня инвалидов (3 декабря), подписал указ «О мерах по кардинальному совершенствованию системы государственной поддержки лиц с инвалидностью». Документ был разработан по итогам изучения, проведенного комиссией по подготовке предложений по кардинальному совершенствованию системы государственной поддержки инвалидов.

В Узбекистане проживают более 600 тысяч инвалидов. Большинство из них сталкивается с различными трудностями в повседневной жизни, что затрудняет их активное участие в политической, социальной, экономической и культурной жизни, говорится в официальном комментарии к указу.

Документом одобрены предложения о разработке проекта закона «О правах лиц с инвалидностью» и подготовке к ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов. Как и предлагалось в опубликованном ранее проекте указа, понятие «инвалид» исключено из оборота и заменено на термин «лицо с инвалидностью». Как поясняется в комментарии, такое решение принято с целью «изменения сознания людей в отношении инвалидов, доведение до окружающих понимания о полном и равноправном участии их в обществе».

В указе определены основные направления совершенствования системы государственной поддержки лиц с инвалидностью, в том числе:

недопущение дискриминации по признаку инвалидности, обеспечение равных условий для реализации прав, свобод и законных интересов лиц с инвалидностью и неотвратимости ответственности за их нарушение;

обеспечение равных условий для реализации прав, свобод и законных интересов лиц с инвалидностью и имплементацию в национальное законодательство общепризнанных международных норм и стандартов в области обеспечения прав лиц с инвалидностью;

в области обеспечения прав лиц с инвалидностью; повышение уровня и качества медико-социальной помощи лицам с инвалидностью, в том числе путем расширения доступа к высокотехнологичной специализированной медицинской и социальной помощи;

лицам с инвалидностью, в том числе путем расширения доступа к высокотехнологичной специализированной медицинской и социальной помощи; создание условий для усиления взаимосвязи лиц с инвалидностью с семьей, обществом и государством, их пребывания в благоприятной среде, беспрепятственного доступа к городскому пассажирскому транспорту, объектам социальной и другой инфраструктуры;

к городскому пассажирскому транспорту, объектам социальной и другой инфраструктуры; совершенствование системы инклюзивного образования и трудоустройства лиц с инвалидностью, обеспечивающей их вовлечение и активное участие в социально-экономической жизни общества и другие.

Указом предусмотрено создание специализированного органа при Министерстве здравоохранения, ответственного за социальную защиту престарелых, лиц с инвалидностью и других социально уязвимых категорий населения, в том числе координацию оказываемых им услуг с их полноценным и комплексным сопровождением. Кроме того, при Минздраве будет образован Фонд поддержки лиц с инвалидностью.

Государственному комитету по архитектуре и строительству и другим ведомствам поручено принять меры по усилению архитектурно-строительного надзора при проектировании и строительстве объектов, а также обеспечению принципа неотвратимости ответственности за несоблюдение требований по обеспечению доступа к ним лиц с инвалидностью.

Недавняя проверка показала, что из 64,6 тысячи объектов государственных органов только 23,9 тысячи обеспечены доступом для лиц с инвалидностью и имеют пандусы.

Указом утверждена Программа комплексных мер по дальнейшему совершенствованию системы поддержки лиц с инвалидностью и усилению гарантий защиты их прав и свобод, состоящая из 51 пункта.

В сфере транспортной доступности запланировано приспособление городского пассажирского транспорта для лиц с инвалидностью, включая пандусы, специальные места, озвучивание остановок и маршрута, информационные табло. Светофоры и пешеходные переходы должны начать оснащать звуковым сопровождением.

С 1 марта 2018 года вводится запрет на приобретение городских пассажирских транспортных средств, не приспособленных для лиц с инвалидностью.

Намечена организация подготовки и переподготовки водителей автомототранспортных средств среди лиц с инвалидностью. Кроме того, начнется переоснащение специальным оборудованием легковых автомобилей отечественного производства для эксплуатации лицами с инвалидностью.

Руководителям государственных органов всех уровней, органам самоуправления граждан, предприятиям, организациям и учреждениям рекомендовано обеспечить расширение практики приема на работу лиц с инвалидностью, а также заключения договоров на поставку товаров, работ и услуг с предприятиями обществ лиц с инвалидностью.

Средства массовой информации должны повысить доступ лиц с инвалидностью к получению информации путем организации сопровождения выпускаемых новостей, телепередач и видеофильмов субтитрами или сурдопереводом, а также расширения выпуска изданий со специальным шрифтом.

Для повышения грамотности лиц с инвалидностью в областных и районных центрах на базе общеобразовательных школ будут открыты специальные курсы по обучению азбуке Брайля.

С 2018/2019 учебного года для лиц с инвалидностью будет дополнительно выделяться двухпроцентная квота приема в высшие образовательные учреждения.

Ставка фиксированного налога независимо от вида деятельности и места его осуществления для индивидуальных предпринимателей, являющихся лицами с инвалидностью I и II группы, устанавливается в размере 50% минимальной зарплаты в месяц, а за каждого нанятого индивидуальным предпринимателем работника из числа лиц с инвалидностью I и II группы — в размере 15% МРЗП.

К весне запланирован пересмотр механизмов установления инвалидности и ее сроков, а также критериев присвоения инвалидности и порядка выплаты пенсий и пособий по инвалидности с учетом международных стандартов.

С 1 июня должен быть создан единый электронный реестр лиц с инвалидностью, включающий информацию о данных лицах, назначенных размерах и видах денежных выплат, выданных технических средствах реабилитации, протезно-ортопедических изделиях и лекарственных средствах, оказанных социальных услугах и предоставленных льготах.

Кроме того, указом предусмотрено привлечение иностранных инвестиций в сферу производства технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий, в том числе путем модернизации действующих предприятий, а также создание в республике новых производств.