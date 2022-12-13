Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 декабря посетил автобусный парк №18 компании «Тошшахартрансхизмат» в столице, сообщила пресс-служба главы государства.

«Развитая система общественного транспорта является одним из важнейших аспектов жизни города. Но в городе Ташкенте эта сфера не отвечает современным требованиям», — говорится в сообщении.

За последние годы в городе построено много жилья, увеличилась численность населения, территория расширилась. Ежедневно столичным общественным транспортом пользуются 1,3 миллиона человек. Но в системе «Тошшахартрансхизмат» не хватает автобусов, чтобы удовлетворить этот спрос. Большинство из них устарели, отмечает пресс-служба президента.

«На маршрут выходит на 90−100 автобусов меньше нормы. Приоритет общественного транспорта на улицах не соблюдается. В результате пассажирам приходится ждать автобусы по 20−30 минут», — добавляет она.





Президент «подверг резкой критике такое положение дел и подчеркнул, что этого нельзя допускать, особенно в такую холодную погоду, как в эти дни». «Поручено перейти на усиленный режим работы и в кратчайшие сроки наладить курсирование дополнительных автобусах на самых востребованных маршрутах», — сообщает пресс-служба.

«К этой работе будут привлечены и автобусы частных предприятий. Государство будет субсидировать часть их расходов. Сотрудники службы безопасности дорожного движения примут меры для приоритетного движения автобусов», — говорится в сообщении. Как будет обеспечиваться этот приоритет, не уточняется.

Шавкат Мирзиёев поручил «обеспечить оперативность перевозок и качество обслуживания, увеличить заработную плату водителям», говорится также в сообщении.

На презентации планов по развитию общественного транспорта говорилось, что в этом году закуплено и введено в эксплуатацию 277 автобусов и электробусов.

Для полного покрытия потребности в общественном транспорте Ташкента необходимо ещё 1000 автобусов большой вместимости, за счёт этого интервал движения можно сократить до 7−10 минут, отмечается в сообщении.

Руководители «Узавтосаноат» (первый слева) и «Тошшахартрансхизмат» (третий слева).

Чуть меньше года назад — в январе — президенту также представляли презентацию по развитию общественного транспорта в Ташкенте. На ней говорилось, что в городе не хватает сотен автобусов, улицы плохо приспособлены для пешеходов и велосипедов, участились ДТП. Шавкат Мирзиёев поручал повысить уровень пользования общественным транспортом в городе в два раза.

«Ни один из руководителей не понимает город, никто не ездит по городу. Все — богачи, на машинах», — заявлял тогда президент. «Я тоже хочу ездить на автобусе. Людям нужен безопасный, свободный, дешёвый и качественный транспорт», — говорил он.

В ноябре 2020 года на презентации у президента говорилось о планах запуска семи линий BRT (bus rapid transit — выделенные линии скоростного автобуса). Эти планы так и не были реализованы.