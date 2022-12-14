Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов и помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу 13 декабря в Вашингтоне провели ежегодный Диалог стратегического партнёрства. Совместное заявление по его итогам распространил Государственный департамент США.

Дональд Лу от лица США поблагодарил Узбекистан за его ключевое участие в дипломатическом формате C5+1 и подчеркнул важность этого формата «для совместного решения проблем и создания более процветающей и безопасной Центральной Азии».

Представители правительств также обсудили программу реформ Узбекистана, помощник госсекретаря США вновь заявил об их поддержке и подчеркнул, что правительство США оказывает помощь в продвижении реформ, в том числе в сферах экономики, образования и соблюдения прав человека.

Делегации отметили решимость развивать торгово-инвестиционное партнёрство и поддерживать благоприятную среду для деловой активности в обеих странах.

Кроме того, представители правительств Узбекистана и США обсудили свободу СМИ, защиту журналистов и поддержку гражданского общества.

Стороны также обсудили усилия в отношении Афганистана, Соединённые Штаты поблагодарили Узбекистан за партнёрство в оказании гуманитарной помощи.

Делегации затронули вопрос сотрудничества по ключевым вопросам безопасности, таким как укрепление пограничного контроля и оборонного потенциала, а также борьба с наркотиками и терроризмом. Дональл Лу подчеркнул приверженность Узбекистана миру и безопасности в регионе.

Соединённые Штаты приветствовали готовность Узбекистана наладить новые торговые пути и диверсифицировать импортные и экспортные рынки, укрепить региональную взаимосвязанность, принятие им глобального обязательства по сокращению выбросов и других усилий по борьбе с климатическим кризисом, а также стремление страны продвигать экономические реформы, в том числе в области расширения экономических возможностей женщин. США заявили о своей готовности поддержать эти усилия, говорится в заявлении.

Дональд Лу также высоко оценил заинтересованность Узбекистана в возрождении программы Корпуса мира в Узбекистане. Кроме того, правительства двух стран подчеркнули готовность продолжать успешное партнёрство в борьбе с угрозой серьёзных заболеваний и обеспечении качественного медицинского обслуживания.

Узбекистан и США подтвердили ценность Диалога стратегического партнёрства «в поиске точек соприкосновения по вопросам, представляющим глубокий взаимный интерес». Владимир Норов и Дональд Лу договорились вновь провести его в 2023 году.

Напомним, Диалог стратегического партнёрства Узбекистана и США был открыт в 2021 году для обсуждения «широкого круга вопросов и общих приоритетов, являющихся неотъемлемой частью двусторонних отношений».

Ранее, 12 декабря, Владимир Норов также встретился с госсекретарём США Энтони Блинкеном. По данным Госдепа, стороны обсудили двусторонние отношения между Узбекистаном и США, поддержку народов Украины и Афганистана и партнёрство «в контексте меняющегося геополитического ландшафта в Центральной Азии».

«Госсекретарь также отметил важность проведения полного и прозрачного расследования и справедливого судебного разбирательства в отношении обвиняемых в беспорядках в Каракалпакстане в этом году», — говорится в сообщении. Ранее США уже выступали с таким призывом в начале судебного процесса над участниками нукусских событий.

Энтони Блинкен приветствовал объявленные в Узбекистане реформы и призвала правительство полностью реализовать их, включая меры по защите прав человека и основных свобод, поддержке гражданского общества, обеспечению свободы СМИ и борьбе с гендерным насилием.

Госсекретарь США также подтвердил стремление Соединённых Штатов быть надёжным партнёром Узбекистана и способствовать обеспечению процветания, безопасности и демократии в Центральной Азии.