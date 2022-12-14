Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) организовал два синдицированных кредита на сумму до 520 млн долларов, которые помогут построить и ввести в эксплуатацию две ветроэлектростанции общей мощностью до 1 ГВт в Бухарской области в Узбекистане, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе банка.

Напомним, в январе 2021 года правительство Узбекистана и саудовская компания ACWA Power подписали соглашения о строительстве двух ветровых электростанций в Пешкунском и Гиждуванском районах Бухарской области. ACWA Power создала две проектные компании для реализации этих проектов — Dzhankeldy Wind и Bash Wind.

Кредит ЕБРР в размере до 277 млн долларов для компании Bash Wind будет состоять из кредита А в размере до 150 млн долларов, предоставляемого ЕБРР, и кредита В в размере до 127 млн долларов, который будет синдицирован коммерческим банкам.

Новая ветряная электростанция будет ежегодно производить 1650 ГВтч электроэнергии и поможет сократить ежегодные выбросы CO2 на 930 тысяч тонн, отмечается в сообщении.

Кредит ЕБРР в размере 243 млн долларов компании Dzhankeldy Wind будет состоять из кредита А в размере 150 млн долларов, предоставляемого ЕБРР, а оставшиеся 93 млн долларов будут синдицированы коммерческим банкам.

Эта электростанция, как ожидается, будет ежегодно производить 1550 ГВтч электроэнергии и поможет сократить ежегодные выбросы CO2 на 890 тысяч тонн.

Оба проекта также могут быть софинансированы Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft (DEG), Proparco, Standard Chartered Bank и коммерческими банками, добавили в ЕБРР.

План развёртывания возобновляемых источников энергии в Узбекистане нацелен на создание 12 ГВт солнечной и ветровой энергии к 2030 году, напомнили в ЕБРР.