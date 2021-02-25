Инвестиционные соглашения о строительстве в Пешкунском и Гиждуванском районах Бухарской области двух ветряных электростанций утверждены постановлениями президента Узбекистана от 23 февраля.

Соглашения о строительстве были подписаны 24 января между правительством Узбекистана, саудовской компанией ACWA Power, которая выступает инвестором, и проектными компаниями, созданными ею, — ACWA Power Dzhankeldy Wind в Пешкунском районе и ACWA Power Bash Wind в Гиждуванском районе.

Мощность ветроэлектростанции в Гиждуванском районе составит 500 МВт, а в Пешкунском районе — 300−500 МВт. На реализацию каждого проекта инвестор намерен выделить порядка 650 млн долларов.

Электричество, выработанное на этих ветроэлектростанциях, гарантированно будет продаваться «Национальным электрическим сети Узбекистана», которые принимают на себя обязательство закупки в течение 25 лет.