Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев остался недовольным презентацией о развитии общественного транспорта в Ташкенте, представленной ему 19 января. Об этом в своей передаче «Менимча» («По-моему») на телеканале «Узбекистан 24» сообщил журналист Хайрулла Нуриддинов.
«Нервные пассажиры, озлобленные водители, загруженные улицы». «Половину улиц занимает стоянка». «Из-за беспорядочного движения автобусов люди, хоть это и дорого, вынуждены ловить такси». «Ташкент давно превратился в город, крайне неудобный и для водителя, и для пешехода». «Если ситуация не улучшится, бытовые, экологические, экономические и социальные проблемы столицы будут только увеличиваться». «Большой город нуждается в больших изменениях в этой сфере».
Так, в пересказе Хайруллы Нуриддинова, описал ситуацию в городе президент. По словам журналиста, на презентации Шавкат Мирзиёев подверг критике руководителей, «которые не смогли предложить что-либо конкретное для решения проблем».
Фото: Пресс-служба президента.
«Мы говорим, что за пять лет привезём 400 электробусов. Когда они поступят?.. Нужно больше брать местного [производства], у кого? Какие у вас предложения?» — спросил президент.
«Ни один [из руководителей] не понимает город, никто не ездит по городу. Все — богачи, на машинах. В разрезе районов скажите, какой район? Если у вас не хватает сил, давайте, я сам приглашу хокима района и буду работать. Мне же больше нечем заниматься», — заявил он.
Обращаясь к министру транспорта Илхому Махкамову, который делал презентацию, президент сказал: «Знаешь, в информации, которую ты мне предоставил, нет ни одной конкретной цифры. Советы и рекомендации. Советы и рекомендации. Что это значит? Я не этого от тебя ожидал. Почему не даёшь мне отдельно по Ташкенту, отдельно по районам? Какой район самый сложный? Где самая сложная остановка? Где самые сложные пробки? Где люди ждут от нас помощи? В твоей информации этого нет. Общие слова», — сказал он.
Илхом Махкамов и Шавкат Мирзиёев. Фото: Пресс-служба президента.
Глава государства поручил министру транспорта совместно с премьер-министром Абдуллой Ариповым «максимум в течение 15−20 дней разработать конкретные планы по Ташкенту на текущий год.
«Что будем делать с пробками, с улицами, где имеются заторы, как будем сокращать маршруты, чтобы людям было легче? Сколько автобусов закупим для города? Для городов? Сколько закупим для Андижана?.. Каждый раз, когда я бываю в областях, я общаюсь с тобой. Мы те [планы] тоже должны реализовать, время идёт. Узбекистан ведь это не только Ташкент», — отметил президент.
Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что у руководителей должны быть планы на три, шесть месяцев и на весь год.
«К концу года на какие маршруты ты сможешь пригласить: „Идёмте, президент, прокатитесь один раз на автобусе“? Покажи мне один маршрут. Вместо высокопарных слов, сев в автобус, скажи: „Вот как изменилось мировоззрение моих сотрудников, уменьшилось число светофоров, люди довольны“. Начни с самого тяжелого района. Я тоже хочу ездить на автобусе. Не для отвода глаз. Людям нужен безопасный, свободный, дешёвый и качественный [транспорт]», — подчеркнул он.
Хайрулла Нуриддинов остановился на вопросе безопасности дорожного движения. «Сейчас люди даже на пешеходном переходе, даже на свой зелёный свет вынуждены озираться по сторонам и переходить улицы с мыслью: не собьёт ли какой-нибудь лихач, летящий на высокой скорости. Невинный водитель, соблюдающий все правила, становится жертвой наглого водителя, не признающего правила. Это просто ужасно».
«Мы вынуждены жить в страхе, что наши дети могут остаться под колесами автомобиля», — отметил ведущий, назвав основными причинами огромное количество водителей, ставящих себя выше других «только потому, что у них есть машина», а также укоренившуюся за многие годы практику покупки водительских прав.
По мнению журналиста, настало время применять «очень жёсткие меры наказания в отношении водителей, грубо нарушающих правила движения».
Хайрулла Нуриддинов также заявил, что на месте руководителей Ташкента предложил бы президенту вернуть в город «комфортный, изящный, плавно едущий и экологичный» трамвай.
Александр Македонский
Да уж.., от презентации в макетах и картинках, до реальных действий и решения проблем, большое расстояние.
Ailouros Tigris
Это решение должно начинаться с парковки. Неправильно припаркованные авто должны увозиться на штраф. стоянки, без исключения. Тяжело будет первый год, очень тяжело — первые полгода. Но по другому дисциплина не появится, контингент специфический.
MRSH
Всё что нужно это два момента. Адекватный, самостоятельный руководитель горпастранса. И срочные закупки автобусов большой вместимости. Чтоб интервал был минимальный. Тогда народ начнёт ездить с удовольствием. Ну и вишенка на торте. Водители автобусов по отбору, старше 40 лет. А не эти подростки с музыкой, телефоном и друзьями на передней площадке. Ну и совсем если идеально то конечно никакого плана и гонок по трассе. При желании всё вот это можно решить за полгода максимум!
Slava
Это сделать очень просто! Во первых сузить все полосы и сократить кол-во полос. 2 полосы для улиц местных, 3 полосы для межрайоных. И одна полоса всегда только для автобуса, в крайнем случае отделяемая столбиками на коротких участках, т.е. для личного транспорта одна и две полосы соответственно. Освободившееся место можно отдать под зеленные насаждения.
Во вторых снести все эти развязки и переходы над и под-земные. В городе должно быть много светофоров и обычных наземных переходах. С островком безопасности.
В третьих запретить размещение личного транспорта на придомовой территории. Как в жилых массивах так и в частном секторе. Под окнами домов не должно быть автомобили.
В четвертых платные парковки. Любой автовладелец должен знать, что имея автомобиль он будет иметь расходы и на парковку каждодневно. У дома, у работы, в гостях и т.д.
В пятых запретить любому грузовому транспорту передвигаться по городу с 7:00 до 22:00. Включая выходные, включая крупные рынки как Абу-сахи или Урикзар.
В шестых запретить маршрутки. Они низкоэффективные, но крайне много занимают места.
В седьмых топливо должно быть дорогим. Транспортные расходы должны быть высокими. Это миф о топ, что все должно быть дёшево и доступно каждому. Есть общественный транспорт — это социальная сфера. Все остальное должно бить по карману людей. Люди почему то не жалуются на дорогое золото, но любят его скупать, а платить за парковку 5000 сум им непосильно дорого и как это они будут кормить свои семьи? Абсурд.
Ну и под конец государство должно компенсировать людям хорошим общественным транспортом который ходит минута в минуту, и хорошими дорогами. Возможность сесть на велосипед или самокат, не боятся с грузом, животными, колясками, с ограничениями пользоваться общественным транспортом, который не будет забит и будет возможность там сесть.
И еще в городе не должно быть крупных точек скопления людей. Т.е. весь человеческий поток должен размазываться по городу, а не стекаться в точки. Тут возвращаемся к ген. плану и к вопросу когда в городе исчезнут огромные частные секторы. Земля в городе должна быть дорогой. Это не мыслимо жить в городе и иметь 5-6 соток личной земли. Низкая эффективно и мертвые городские зоны.