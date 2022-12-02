Компания UzAuto Motors планирует прекратить производство седана Chevrolet Gentra (Lacetti). Это следует из презентации компании Freedom Broker, выступающей андеррайтером первичного публичного предложения (IPO) акций автопроизводителя.

На слайде про жизненный цикл моделей автомобилей можно увидеть, что цикл Gentra завершается в конце 2023 года. Аналогичные метки указаны у моделей Spark и Nexia — UzAuto Motors ранее сообщала, что их производство завершается к концу 2022 года.

Согласно презентации, компания планирует начать продажи автомобилей марки Cadillac (бренд люксовых автомобилей General Motors) со второго квартала 2023 года. Кроме того, с 2026 года намечен выпуск новой модели Chevrolet, но какой именно, не уточняется.





В разделе жизненного цикла моделей компании у модели Cobalt можно увидеть надпись Next generation (новое поколение). До этого мы писали о возможных планах выпуска обновлённой модели с 2024 года.

В документе указаны и циклы других моделей. Здесь можно увидеть прекращение продажи Trailblazer в этом году и появление новой Captiva с начала следующего года, а также новых поколений Equinox с конца 2023 года и Traverse с начала 2024 года.