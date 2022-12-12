Парламентская комиссия по расследованию событий 1−2 июля в Нукусе направила обращение в Генеральную прокуратуру Узбекистана, в котором призвала её обеспечить открытость информации, которая волнует общественность. Об этом говорится в сообщении комиссии по итогам её заседания в пятницу. Оно прошло под руководством главы комиссии — омбудсмана Ферузы Эшматовой.

На заседании выступили члены комиссии, участвовавшие в заседании суда, который проходит в эти дни в Бухаре. Сообщается, что они анализируют выступления подсудимых, потерпевших и свидетелей со свидетельствами, которые были рассказаны ранее членам комиссии в ходе расследования.

Ранее сообщалось, что по подозрению в причастности к событиям в Нукусе, в результате которых по официальным данным погиб 21 человек и около 250 получили телесные повреждения, было задержано 516 человек. В судебном процессе, который сейчас идёт в Бухаре, подсудимыми являются 22 человека. Список имён погибших и пострадавших не публиковался.

Члены комиссии изучили обращения, поступающие от общественности, и приняли решение направить обращение в Генпрокуратуру с просьбой внести ясность в ряд вопросов.

В частности, комиссия просит предоставить информацию о других гражданах, временно находящихся в закрытых учреждениях, гражданах, привлечённых к административной ответственности, а также случаях превышения применения силы и средств правоохранительными органами и случаях нарушения прав человека.

«После открытия итоговой статистики и аналитических материалов об участниках процессов суда и следствия независимая комиссия сообщит об этом общественности», — говорится в сообщении.