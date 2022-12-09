Президент России Владимир Путин вновь затронул вопрос газового сотрудничества РФ с Узбекистаном и Казахстаном. Выступая по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке 9 декабря он сказал, что потребность экономик Казахстана и Узбекистана в газе будет расти, тем более с учётом их экспортных обязательств.

Экономики стран Евразийского экономического союза, куда входят РФ, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан, «растут и сейчас, и будут расти в будущем», что приведёт к увеличению объёма потребления энергоресурсов, сказал Путин. Узбекистан является наблюдателем в ЕАЭС с декабря 2020 года.

«Уже сейчас не хватает, и такие энерго- и газодобывающие страны, как Казахстан и Узбекистан, они смотрят вперёд, конечно, и правильно делают — там очень хорошие экономические команды созданы, такое стабильное политическое руководство. Президенты обеих стран смотрят вперёд и считают, сколько потребуется в ближайшие годы. И приходят к выводу, что им нужны будут дополнительные объёмы, дополнительные ресурсы, имея в виду, в том числе и их обязательства, возникшие в предыдущие годы по экспорту. У них есть обязательства по экспорту», — сказал он.

Президент РФ несколько раз отметил про обязательства по экспорту и указал на рост внутреннего потребления в двух странах.

«Всё это вызывает необходимость нам ещё раз сверить часы, посмотреть, как это всё устроено, и что мы можем сделать дополнительно. Можем или нет? Да, можем. Но вопросов много. Например, ведь север Казахстана получает с Оренбурга газ. Но на Оренбург, на наше предприятие по переработке газа, газ приходит с Карачаганака, с месторождения из Казахстана. В Казахстан приходит [газ] по внутренним ценам России», — отметил он.

Для того, чтобы прокачать газ в Узбекистан нужно использовать газотранспортную систему, созданную ещё в Советском союзе, сказал Владимир Путин.

«Её ремонтировать надо, там всё свистит уже. Там две нитки. Одна не используется вообще, а вторая используется, чтобы подавать газ с Карачаганака в Оренбург. А если подавать этот газ в Узбекистан, она должна работать в инверсном или реверсивном режиме? Это же вопрос», — заявил российский лидер.

В этом случае необходимо строить отдельную газотранспортную систему через территорию Казахстана в Узбекистан. «В России надо ещё построить внутреннюю инфраструктуру для дополнительной подачи [газа] в Среднюю Азию. В России, на территории Российской Федерации. А это ни много ни мало — где-то 260 млрд рублей (около 4,16 млрд долларов США)», — сказал он.

«Здесь очень много вопросов, которые требуют взаимного согласования, проработки и принятия согласованных, может быть, даже где-то компромиссных решений. И они точно могут быть найдены. В этом смысле это может быть какой-то такой альянс энергетический», — пояснил Владимир Путин.

Глава РФ напомнил о подготовке к созданию единого рынка газа в рамакх ЕАЭС.

«У нас есть обязательства и перед странами ЕврАзЭС (прежнее название ЕАЭС — ред.). Узбекистан — пока наблюдатель. Но для Узбекистана это, конечно, тоже повод, чтобы присмотреться повнимательнее к работе ЕврАзЭС и найти здесь точки соприкосновения с ЕврАзЭС в целом. Здесь нет ни одного непреодолимого препятствия. Но это требует очень системной работы на экспертном уровне и финансовых просчётов, согласования участия каждой страны в этих инвестициях», — добавил он.

По его словам, газовое сотрудничество России, Казахстана и Узбекистана имеет хорошие перспективы.

«Это хорошая, большая, очень перспективная работа. И с хорошей перспективой на будущее. Мы будем работать. Эта работа начата», — сказал президент РФ.

В конце ноября стало известно, что Владимир Путин предложил создать «газовый трёхсторонний союз» России, Казахстана и Узбекистана.

На днях вице-премьер, министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов заявил, что Узбекистан ведёт переговоры, чтобы импортировать газ у соседей в рамках коммерческих контрактов, но не через «какой-то альянс или союз».

В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предложение России не подразумевает поставку газа в обмен на политические условия. «Речь идёт о координации коммерческих интересов», — сказал он.