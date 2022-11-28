Казахстан поддерживает предложение президента России Владимира Путина о создании «некого трёхстороннего союза» РФ, Казахстана и Узбекистана, в том числе для решения вопросов в газовой сфере. Об этом в понедельник сообщает «Интерфакс» со ссылкой на президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

«Да, есть вопросы, которые требуют дополнительного согласования и даже переговоров. В частности, речь идёт о газовой сфере. Но здесь мы не драматизируем какие-либо вопросы. Я только что сказал Владимиру Владимировичу о том, что такие вопросы имеются, они требуют обсуждения, но абсолютно без какой-либо драматизации. Это рабочие вопросы», — сказал Токаев на встрече с премьером-министром России Михаилом Мишустиным, которая прошла в понедельник после российско-казахстанских переговоров на высшем уровне в Москве.

Президент Казахстана выразил уверенность, что стороны «достигнут соответствующих договорённостей».

«Сегодня говорил Владимир Владимирович о том, что нам нужно создать некий трёхсторонний союз, и он собирается позвонить президенту Узбекистана [Шавкату Мирзиёеву]. Нам тоже нужно вникнуть в эту тему, во всяком случае, мне, чтобы прийти к искомым результатам и соглашениям. В принципе мы готовы к этому. Почему бы нет», — цитируют его «РИА Новости».

Пресс-служба президента Казахстана в сообщении по итогам встречи с Владимиром Путиным не упоминает об обсуждении создания союза и вопросов в газовой сфере. Пресс-служба Кремля также не сообщает об этом.

Визит президента Казахстана в Москву стал его первым зарубежным визитом после недавнего переизбрания. На встрече с главой России он заявил, что это событие «само по себе имеет глубокое политическое значение», «определённый символизм».

«Для Казахстана РФ была и остаётся основным стратегическим партнёром, государством, с которым нас связывают глубинные взаимоотношения в самых разных отраслях… Есть все основания быть удовлетворёнными тем, как развивается сотрудничество между странами. В то же время нужно смотреть вперёд, и именно с этой целью я прибыл сюда», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.