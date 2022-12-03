Основной подсудимый по делу о событиях в Нукусе 1−2 июля Даулетмурат Тажимуратов на судебном заседании в Бухаре 1 декабря рассказал, как пытался выяснить, почему депутаты Каракалпакстана проголосовали за отказ от суверенного статуса республики, и что его побудило его призвать к проведению митинга. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.uz» (видеозаписи выступления).

В начале дачи показаний он сказал, что «не узнаёт» некоторых подсудимых — своих друзей и знакомых, которые давали показания против него. Как мы писали, Азамат Турданов, известный самбист и директор Нукусского колледжа олимпийского резерва, назвал Тажимуратова мошенником и преступником. Некоторые другие подсудимые заявили, что в волнениях начала июля виноват Тажимуратов.

Даулетмурат Тажимуратов сказал, что с Турдановым у него отношения были как с братом, тот даже не называл его по имени, а обращался «ажага» (брат). По его словам, они регулярно встречались в составе семи человек, пятеро из которых были «с должностью».

С журналисткой Лолагул Каллыхановой он познакомился не так давно, когда начинал заниматься блогерством. Между ними не было никакого преступного сговора, а в последний год они даже не общались, сказал он.

С сотрудником МВД Каракалпакстана Полатом Шамшетовым, по словам Тажимуратова, они знакомы с 2011 года. В сложные времена поддерживали друг друга. На политические темы Шамшетов, по его словам, предпочитал не говорить, ссылаясь на должность.

Краткие характеристики он дал и другим, отметив, что все они свидетельствуют против него.

Далее Тажимуратов рассказал, что 17−18 июня в народе появился слух о проведении референдума об отмене суверенитета Каракалпакстана. 19 июня он позвонил сенатору Улугбеку Жалменову. Тот его якобы начал хвалить. Тажимуратов попросил дать ответ, планируется ли референдум.

Жалменов, по его словам, сказал, что референдум будет, и что это к лучшему. Он также сказал, что в Конституции пропишут, что Каракалпакстан и Узбекистан — единая страна и что Каракалпакстан находится под защитой Узбекистана. В ответ на его удивление сенатор продолжил: это Приаралье, Узбекистан думает о регионе.

«Я спросил: что вы об этом думаете, что собираетесь делать? Он ответил: что я могу сказать, когда все поддерживают? Я спросил: Улугбек ага, что вы ответите будущим поколениям? Я сказал, что не могу это вынести», — сообщил Тажимуратов.

Он сказал, что потом пошёл в СГБ, где спросил у Жалгаса Жумабекова, правда ли это. Тот ответил, что таких разговоров нет. «Он меня успокоил».

«24 июня написали, что такое изменение будет (на самом деле проект поправок был опубликован 25 июня — ред.). Я удивился. Пошёл домой и сказал, что это нехорошо, я подниму этот вопрос, меня посадят», — рассказал он.

Он рассказал, что провёл встречу адвокатов, которую сам организовал. 1 июля он опубликовал видео о встрече. Затем «из уважения к матери» он его удалил. Позже видео, по его словам, опубликовала Лолагул Каллыханова. Он пытался через других людей сообщить ей, чтобы она видео удалила, чтобы не столкнуться с последствиями.

1 июля после пятничного намаза Тажимуратов прямо у мечети выступил с заявлением. В нём он сказал, что будет просить разрешения на проведение законного митинга 5 июля (об этом сообщалось ранее), и чтобы его сделали «главой каракалпаков».

Ранее, 30 июня, он был в Жокаргы Кенесе, продолжил Тажимуратов. Он заявил, что поручил организовать встречу сам тогдашний руководитель парламента Мурат Камалов. На встрече были глава одного из комитетов Зухра Реимова, сенатор Жалменов, Тажибай Романов и Ботир Матмурадов. «Я потребовал, чтобы Ботир Матмурадов вышел. Потом спросил у Зухры Реимовой, кто предложил эти изменения, она сказала, что не может сказать», — сообщил подсудимый.

По его словам, Реимова сказала, что поддерживает проведение референдума об отказе от суверенитета, а Романов — что своё мнение выразит на референдуме.

Уходя, он предупредил Жалгаса, чтобы тот передал Камалову, что он «не остановится, что будет конфликт». «Избавиться от меня можете, только если посадите», — процитировал он себя.

Тажимуратов рассказал о беседе с судьёй Бахрамом Кытайбековым, который участвовал в заседании с участием главы конституционной комиссии по реформе Конституции Узбекистана депутатом Олий Мажлиса Акмалем Саидовым. По его словам, Кытайбеков спросил Саидова, кому принадлежит идея отказа Каракалпакстана от суверенитета. Депутат, по его словам, ответил: «Это ваша идея».

Акмал Саидов якобы сказал, что к нему пришло письмо, в котором было написано об отказе Каракалпакстана от суверенитета. Он написал ответное письмо, в котором было указал, что это внутренняя политика Каракалпакстана. Пришло другое письмо от Зухры Реимовой из Жокаргы Кенеса, в котором она якобы просит об отказе от суверенитета. Саидов написал новый ответ: «Это не входит в наши полномочия, принимайте решение сами».

Кытайбеков задал второй вопрос: «У нас столько людей посадили из-за митингов, какую оценку вы дадите этим действиям?» Саидов якобы ответил: «Я вас не понял. Вы заместитель председателя суда, это же в ваших руках. Я вас не прошу сажать, не сажайте, отпустите. Органы внутренних дел не имеют права сажать, что это такое у вас — сажать?»

Судья задал третий вопрос, хотя его попросили прекратить, продолжил Тажимуратов. Вопрос заключался в том, почему решение через Жокаргы Кенес было проведено «незаконно», почему журналисты об этом не знали. «Депутаты все приняли решение. Депутаты это подписали. Это же недействительно», — якобы сказал судья. Саидов ответил и на эти вопросы, сказал подсудимый, но не привёл ответы.

«У меня на руках есть информация. Заключение по решению о референдуме по отказу от суверенитета Республики Каракалпакстан дал председатель комитета конституционного контроля Республики Каракалпакстан Парахат Айтниязов. В заключении есть такие слова: нам, Каракалпакстану, не нужен суверенитет, мы одна страна, у нас одни предки, одни корни», — сказал Даулетмурат Тажимуратов.

«Заключение дал министр юстиции Республики Каракалпакстан Сайлаубай Мамбеткадыров. Не твёрдое заключение… Министерство внутренних дел и так далее. Все отправили. Жокаргы Кенес все их утвердил», — отметил он.

Подсудимый сообщил, что позвонил сенатору Орал Атаниязовой: «Куда вы смотрите, сказал я ей. Народ ведь вам верит». Она якобы сказала в ответ: «Даулетмурат, когда в Жокаргы Кенесе проходило заседание, на всех кнопках был ответ: «да», «да, «да». Например, даже если я нажму «против», на табло всё равно появится слово «да»».

«19-го числа было собрание, 30-я сессия, сказала она. На 30-й сессии все депутаты сказали, что согласны. Что мне делать, Даулетмурат?» — привёл он её слова. На вопрос, что она теперь собирается делать, она, по его словам, сказала: «Даулетмурат, ради народа я готова и умереть, но пользы от смерти нет».

«Если нет пользы, пусть говорят, обращайтесь к президенту, принимайте другие меры, Орал апа», — якобы ответил он ей.

После этого он 1 июля опубликовал видео. В нём он, по его словам, сказал: «Я считал, что много сделал до этого дня, но, оказывается, я ничего не сделал. Сегодня руководитель суда Каракалпакстана Бахрам [Кытайбеков], будучи юристом, отказался от должности. Всё стало ясно. Оказывается, идея отказа от суверенитета на референдуме принадлежит нам».

После публикации видео, сказал Тажимуратов, пропал интернет. Вскоре в социальных сетях появились видео, где он называется геем (он назвал эти видео поддельными). Через некоторое время его из дома, где также находился его племянник, забрали представители правоохранительных органов.

Далее в своих показаниях Тажимуратов сообщил, что его после задержания избили. Потом, якобы сказав ему, что на улицы вышли люди, его отвезли к собравшимся, к которым он должен был обратиться, чтобы успокоить их. Он описал, как люди шли к Жокаргы Кенесу, как его на плечах нёс Азамат Турданов (это упоминается также в обвинении), как он поздней ночью вернулся домой.

Когда он был дома, послышались выстрелы, рассказал Тажимуратов. Он сообщил, что ему удалось скрыться. Он посетил дома знакомых Мадияра и Руслана Ибрагимова (ранее сообщалось об их смерти), затем других людей. Пытался добиться встречи с главой Жокаргы Кенеса. 4 июля, по его словам, он был найден и задержан. Тажимуратов рассказал, как его и Азамата Турданова избивали, а затем отвезли в Хорезм.

В интервью «Газете.uz» по итогам выступления Тажимуратова директор шведской негосударственной неправительственной организации «Ассоциация Центральной Азии» Гулноз Мамарасулова (входит в состав парламентской комиссии по расследованию нукусских событий) сказала, что заявления подсудимого о грубом обращении при задержании и давлении будут рассматриваться прокурорами и соответствующими организациями. При этом она сказала, что когда комиссия посещала его в Ургенче, он сообщил, что следователи общаются с ним корректно.

Ранее мы писали, что в начале своих показаний Даулетмурат Тажимуратов подал в суд ходатайство о вызове в качестве свидетелей нынешнего и бывшего глав Жокаргы Кенеса Каракалпакстана. Он также подал ходатайство о направлении судебного запроса в Министерство обороны о применении в ходе событий в Нукусе огнестрельного оружия.