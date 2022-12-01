В Бухарском областном суде по уголовным делам продолжается судебный процесс по уголовному делу о событиях в Нукусе и районах Каракалпакстана, начавшийся в понедельник. В первый день заседания были оглашены обвинения 22 подсудимым, со второго дня началось заслушивание их показаний, сообщает корреспондент «Газеты.uz» Абдулло Ёдгоров.

Приводим краткое содержание показаний с третьего дня суда (30 ноября). О показаниях со второго дня мы расскажем позже (выступали Азамат Турданов, Байрам Сейтниязов, Ахмет Сметуллаев, Бахтияр Кадирбергенов, Саидабулла Медетов, Лолагул Каллыханова, Султанбек Каипов и Полат Шамшетов).

«Подтолкнул меня к выходу на улицу»





Нурлан Найыпов. Фото: Абдулло Ёдгоров / «Газета.uz».

Пенсионер Нурлан Найыпов (1968 года рождения, по национальности — казах) в своих показаниях сообщил, что последовал за Даулетмуратом Тажимуратовым, поверив в то, что тот решит его вопрос, связанный с пенсией.

«Даулетмурат обещал помочь получить пенсию в МВД, что ввело меня в заблуждение. Он спутал мои мысли и побудил выйти на улицу. Прошу прощения у президента, народа Узбекистана. Если мне дадут ещё один шанс, я посвящу свою жизнь борьбе с такими врагами Узбекистана и Каракалпакстана, как Даулетмурат Тажимуратов», — сказал он.

Сотрудник прокуратуры и адвокат обратились к нему с вопросами.

Гособвинитель: Вы опубликовали видеообращение в соцсетях, где заявили: «братья в Казахстане, поддержите нас, если нас посадят в тюрьму, придите за нами в тюрьмы Узбекистана».

Подсудимый: Да, признаю. В первый день я выложил видеообращение, а к вечеру его удалил… Поддержать Даулетмурата было моей личной инициативой. Потому что он поднимал проблемы народа.

Адвокат: В своих письменных показаниях вы отметили, что оказались в шоковом состоянии. Что стало причиной?

Подсудимый: Я был в шоке, что арестовали человека, который обещал мне помочь получить пенсию. Что я должен был делать? Я уже давно живу без пенсии. Если бы [Тажимуратов] с самого начала сказал, что выступает за свободу Каракалпакстана, я бы молча сидел дома.

Даулетмурат Тажимуратов: Я сказал, что не могу помочь вам получить пенсию, потому что срок прошёл. Вы этого не помните?

Подсудимый: Такого я не помню.

«Поверил видеороликам Даулетмурата»





Саипназар Калимов. Фото: Кадр видео Верховного суда.

Далее с показаниями выступил индивидуальный предприниматель Саиыпназар Калимов (1980).

«Даулетмурат выкладывал видео в интернете, показывая, как помогает людям. Поэтому я поверил и видеороликам, которые он публиковал в те дни. Я не понимаю, как ввязался в эти дела, присоединившись к его призывам. Я полностью признаю свою вину и раскаиваюсь. У меня не было цели кого-то убить, избить, завоевать [власть]», — сказал он.

«Я прошу прощения у своего народа и президента. Я связался с ними, но таких злых умыслов у меня не было. Если позволите, я вернусь на правильный путь», — сказал обвиняемый со слезами.

«Я пошёл, увидев видео. Когда толпа двигалась рядом с рынком, я загорелся внутри и не понял, как я присоединился к ним. 2 июля дома выпил бутылку пива, а с друзьями на улице всего 100 граммов водки. Я был в сознании, все хорошо помню», — добавил Калимов.

«Парень по имени Самат скончался от выстрела в грудь»





Полат Нурниязов. Фото: Кадр видео Верховного суда.

Заведующий складом «Сада-Марс» Полат Нурниязов (1986) в показаниях также заявил о влиянии на него видеороликов Даулетмурата Тажимуратова.

«Мы вышли у ресторана Artizan. Видим, 100−150 человек движутся в сторону ОВД Нукуса на улице Беруни. Мы пошли с ними. Я живу в 23-м микрорайоне рядом и подумал, что сразу пройду домой. Люди бросали камни, оттуда летели [шашки] со слезоточивым газом. Затем послышались выстрелы. Мы побежали внутрь микрорайона. На входе в микрорайон собрались люди. Я подошёл и увидел, что мой знакомый Самат лежит на земле. Ему в грудь попала пуля, на землю текла кровь, он умирал. Мы вызвали „скорую“, но она не ехала, поэтому мы положили его в белый Lacetti и поехали. Затем мы передали его „скорой“», — рассказал подсудимый.

От редакции: Главный редактор «Газеты.uz» Азамат Атаджанов посещал Нукус через месяц после июльских событий. Несколько жителей микрорайона в беседе с ним рассказывали о человеке по имени Самат, погибшем от пули, попавшей в грудь. Власти заявляли, что для разгона людей использовались только резиновые пули, холостые патроны и специальные средства.

Полат Нурниязов сообщил, что вечером того дня отправился в больницу, чтобы узнать о состоянии Самата, но, увидев сотрудников органов внутренних дел, вернулся обратно, т. к. в Каракалпакстане был введён комендантский час.

Во время вопросов и ответов подсудимый также указал на вину Даулетмурата Тажимуратова.

«Перекрытие улиц, сжигание баллонов — это результат влияния на меня видео Тажимуратова. Если бы не эти видео, я бы и из дома не вышел. Никаких приказов ниоткуда я не получал. На меня повлияли только видео, которые я видел в интернете. Приношу извинения народу, президенту, участникам суда. Никогда не прощу себе, что совершил эти дела, что оказался участником демонстраций», — сказал Полат Нурниязов.

Гособвинитель: Где и сколько баллонов вы подожгли?

Подсудимый: Сначала я поджёг баллоны в трёх местах.

Гособвинитель: Какой была ваша цель?

Подсудимый: Поддержать Тажимуратова. Он призвал нас стать независимыми, мы были обмануты этим.

«Я не понимал, что это незаконный митинг»





Арыслан Темирханов. Фото: Кадр видео Верховного суда.

Охранник предприятия «Устюрт геофизика» Арыслан Темирханов (1986) дал следующие показания.

«1 июля мы шли по рынку, вдруг начался митинг. Я закончил делать покупки, посадил жену в такси и отправил домой. Сам пошёл в сторону митинга. Вижу, раздают воду, взял баклажку и выпил. Затем люди раздавали водку в пол-литровых баклажках. Я выпил. Послышались голоса, [кричащие] „Даулетмурат“», — сказал он.

По словам подсудимого, он вернулся домой в 20:00 вечера, а на следующий день отправил детей к родителям и снова пошёл на улицу.

«В интернете распространились видеообращения Даулетмурата и Лолы (Лолагул Каллыхановой — ред.). Увидев их, я понял, что людям на самом деле сложно. Зайдёшь в интернет, везде было о митинге. Это подействовало не только на каракалпаков, но и на людей других национальностей. Нас сбило с пути то, что Даулетмурат призывал поддержать», — сказал он.

Арыслан Темирханов признал, что готовил коктейль Молотова.

«Человек по имени Фархад приказал готовить коктейли Молотова и бросать их. Жена сказала мне, чтобы я не вмешивался в эти дела и уходил оттуда. Я ту бутылку разбил о стену поликлиники, не поджигал её. Затем бросил подальше оставшиеся две пустые бутылки», — сказал он.

«Я вступил на путь преступления, беру на себя полную ответственность за совершённое преступление. Я заставил родителей опустить лица. Прошу прощения у президента, народа Узбекистана, сотрудников органов. Глубоко раскаиваюсь в содеянном. Уважаемый судья, дайте мне один шанс, я никогда раньше не совершал преступлений. Если дадите мне шанс, обещаю больше не делать ничего подобного. Вот он разрушил нашу спокойную жизнь (указывает рукой на Тажимуратова). Последовав за ним, мы совершили преступление. Кто не выйдет на улицу, когда снова и снова говорят: „Мой народ, поддержите меня, помогите мне?“ Я не понимал, что все эти митинги были незаконными», — отметил подсудимый.

Гособвинитель: Кто вам дал необходимые материалы для коктейля Молотова?

Подсудимый: Когда я подошёл, там уже были готовые бутылки.

Гособвинитель: Сколько вы лично приготовили?

Подсудимый: Как видно на видео, некоторые весят не больше 40 граммов. Я готовил такую. Как только я приготовил, я понял, что совершаю ошибку.

Гособвинитель: В кого вы её бросили?

Подсудимый: Ни в кого не бросил. Когда жена попросила меня уйти, я бросил ту, что была в руке, в стену поликлиники, на которой была видеокамера, и пошёл обратно. Вы можете увидеть это видео, я это сказал и следователю. Я никому не оказывал сопротивления, силу не применял.

Даулетмурат Тажимуратов: В моих видео были слова о том, что надо готовили коктейли Молотова и бросать их в кого-то?

Подсудимый: Если бы он (указывая на Тажимуратова) не бормотал, выходя в интернет, этого всего не было бы. Он это делать не требовал, но из-за его призывов произошли преступления. Перечислять это нет смысла.

Тажимуратов: Ты, со вчерашнего дня слушая выступления подсудимых, меняешь свои показания. Завтра они снова изменятся?

Подсудимый: Нет, не изменятся.

«Я выступлю в самом конце»





Даулетмурат Тажимуратов. Фото: Абдулло Ёдгоров / «Газета.uz».

Судья Елубай Абибуллаев предоставил слово главному фигуранту дела Даулетмурату Тажимуратову. Однако тот попросил отложить дачу показаний.

«Уважаемый судья, я вижу, как они клевещут, их предательство. Утром у меня дважды шла кровь из носа, поэтому сейчас чувствую не очень хорошо. Поэтому, если позволите, я выступлю в самом конце, после всех», — сказал он.

Когда судьи удалились на консультацию, примерно в 12:10 адвокат другого подсудимого сообщил, что только выехал из Каракалпакстана и прибудет в Бухару через 7 часов. С учётом этого суд отложил рассмотрение дела на утро четверга.

«Газета.uz» со второго дня ведёт онлайн-трансляцию судебного процесса на своём канале в YouTube.