29 ноября в 9:00 в Бухарском областном суде начался второй день открытого судебного заседания по уголовному делу о событиях в Каракалпакстане 1−2 июля, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Как мы писали, процесс проходит полностью на каракалпакском языке. В первый день представители прокуратуры в течение четырёх часов зачитывали обвинения в отношении 22 подозреваемых. Сейчас обвиняемые по очереди дают показания, отвечая на вопросы судьи.

В суде в качестве наблюдателей участвуют члены парламентской комиссии по расследованию событий начала июля. Накануне член комиссии, вице-спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана и лидер партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров, делясь впечатлениями о первом дне суда, отметил, что процесс проходит в полном соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Узбекистана.

«Отношение к подсудимым настолько гуманное, что были приняты все ходатайства адвокатов и подсудимых. Все подсудимые приняли обвинения полностью или частично. Мы наблюдаем настоящий судебный процесс. Именно так и должно быть», — заявил он.

Показания Азамата Турданова

В начале второго дня заседания произошёл спор между основными обвиняемыми Азаматом Турдановым и Даулетмуратом Тажимуратовым.

Турданов, в частности, дал показания против Тажимуратова. Говоря о личности Тажимуратова, Турданов отметил, что тот ранее несколько раз совершал преступления, был судим четыре раза, назвал его мошенником.

Тажимуратов, обращаясь к судье, выразил несогласие. Председательствующий судья Ебулай Абибуллаев заявил, что рассказывать личную информацию не нужно и попросил говорить о событиях.

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