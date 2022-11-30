Турецкий промышленный холдинг Akça Holding планирует запустить текстильное производство в Узбекистане, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ).

Вице-премьер, глава МИВТ Жамшид Ходжаев 29 ноября принял делегацию во главе с членом совета директоров компании Ахметом Бильге Гоксаном. Стороны обсудили реализацию новых совместных проектов в сферах текстильной промышленности, возобновляемых источников энергии, сельском хозяйстве и машиностроении.

Akça Holding предложила реализовать новый инвестиционный проект в текстильной отрасли в Наманганской области на 250 млн долларов. Речь идёт о выпуске изделий из пряжи, махровых полотенец, домашнего текстиля, трикотажа, полотна, окрашенной ткани и другой текстильной продукции.

Продукцию будет ориентирована на рынки США, Европы, Бразилии, Канады и других стран. При полной реализации, как ожидается, будет создано 12−15 тысяч новых рабочих мест.

Узбекская сторона выразила готовность оказать всестороннее содействие инвесторам на всех этапах реализации проекта.

Согласно данным Госкомстата, за январь-октябрь экспорт текстильной продукции составил 2,6 млрд долларов, что составило 17% от общего объёма экспорта и, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 10,7%. Почти 40% поставок идут в Россию, а затем в Турцию и Кыргызстан.

Akça Holding является одной из крупнейших компаний Турции, включающей в себя предприятия в сферах лёгкой промышленности, энергетики, производства продуктов питания, турбодизель-генераторов и моторов. Штат компании — более 20 тысяч сотрудников.