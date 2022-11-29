Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахром Аълоев принял посла Украины Николая Дорошенко, сообщила пресс-служба МИДа.

На встрече были обсуждены актуальные вопросы узбекско-украинского двустороннего сотрудничества.

«Состоялся обмен мнениями по перспективам дальнейшего расширения торгово-экономических связей, в том числе предоставления на взаимной основе льгот и преференций деловым субъектам двух стран», — говорится в сообщении МИДа.

Напомним, в сентябре министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с журналистами из Центральной Азии заявил, что его страна готова даже в нынешних условиях максимально развивать отношения с Узбекистаном.

«Война войной, но жизнь никто не отменял, и надо двигаться вперёд и искать, что мы можем совместно сделать», — сказал он тогда.

«Мы за то, чтобы [все соглашения] остались в силе и развивались, и чтобы мы заключали новые соглашения и реализовывали. У нас очень хороший контакт с узбекским бизнесом, есть диалог с узбекским правительством», — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

У Узбекистана и Украины за год до начала войны появился деловой совет, его первое заседание и совместный бизнес-форум прошли в мае 2021 года. Сопредседателем делового совета от Узбекистана является основатель сети супермаркетов «Корзинка» Зафар Хашимов.