И в светлое, и в тёмное время суток общественное пространство у станции метро «Минор» в Ташкенте заполнено автомобилями. Если не знать, что оно предназначено для людей, можно подумать, что это парковка.

Небольшая площадь со множеством скамеек и многолетними растениями — одно из самых качественно построенных и продуманных общественных пространств в столице. В городе с огромной нехваткой мест для отдыха людей такие пространства должны быть на вес золота. Однако текущая ситуация хорошо отражает приоритеты города.

Так выглядела площадь в сентябре 2018 года сразу после реконструкции.

Так площадь выглядит сегодня.

Реконструкцией перекрёстка рядом со станцией и проектированием четырёх малых общественных пространств по его углам летом 2018 года занималась российская консалтинговая компания КБ Стрелка по приглашению хокимията Ташкента.

Проектом планировалось реконструировать почти всю улицу Амира Темура. До его начала специалисты провели ряд мероприятий, чтобы разъяснить предстоящие изменения и выслушать пожелания жителей. Проект был презентован президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву и хокиму Ташкента Джахонгиру Артыкходжаеву.

Сухой фонтан. Сейчас здесь стоят машины.

Площадь в вечернее время.

Проект был завершён уже к сентябрю того года. Мы подробно описывали изменения с фотографиями. В строительстве использовались дорогие материалы и некоторые непривычные или забытые для города решения. Например, в двух местах были установлены питьевые фонтанчики, вдоль тротуаров появились десятки метров вместительных скамеек, были высажены разные виды многолетних кустов (они менее прихотливы и в отличие от однолетних цветов не требуют постоянного ухода).

Над станцией «Минор» появился сухой фонтан с подсветкой (сообщалось, что для него была осуществлена гидроизоляция). Вдоль проезжей части организована параллельная парковка на пять машин. Она выложена плиткой, что позволяет интуитивно понять, что это не проезжая часть.

Параллельная парковка на пять автомобилей.

В 2019 году хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев в интервью проекту Alter Ego рассказывал, что стоимость всего проекта реконструкции перекрёстка составила более 1 млн долларов США. Деньги были выделены не из бюджета города, их источник не уточнялся. Результатом работы градоначальник был доволен.

Часть площади, свободная от автомобилей.

«Мне очень нравится это место. Нам обошлось это в 1,1 млн долларов. Хорошая работа стоит денег», — заявил хоким. При этом он признал, что из-за дороговизны продолжать благоустройство улицы город будет своими силами.

Джахонгир Артыкходжаев тогда сказал о парках и городской жизни: «Люди столько лет дома сидели. Правительство боялось, если четыре человека собиралось. Я хотел доказать, что нельзя бояться людей. Они должны видеть разных людей, общаться с туристами, выходить из дома… Я вчера был на Бродвее, у меня было такое ощущение, что я смог вернуть людей на улицы».









Сегодня машины вытеснили часть отдыхающих. Сидя на некоторых скамейках, в прямом смысле упираешься ногами в бамперы автомобилей. Но люди продолжают сидеть и в таких условиях.

Фонтан, где сначала резвились дети, давно не работает. Из-за проезда автомобилей дорогостоящая плитка потрескалась и нуждается в ремонте.





Места заезда автомобилей (в центре и справа).

На другой стороне улицы у автобусной остановки люди с удовольствием пользуются длинными скамейками, часть которых исполнена ступеньками. Они удобны для сидения и вмешают в разы больше людей, чем остановки.





На третьем углу перекрёстка — у бывшего кинотеатра «Казахстан» — благоустроенный скверик продолжает пользоваться популярностью у горожан. Здесь почти всегда на скамейках есть люди, а небольшая заброшенность даже не бросается в глаза.

Скверик у бывшего кинотеатра"Казахстан".

Скверик у бывшего кинотеатра «Казахстан».

П — приоритеты. Продолжение тротуара, благоустроенного силами города.

На четвёртом углу малые архитектурные формы не очень удобны для сидения в холодное время года, но прохожие могут поставить на них сумки в ожидании светофора. Питьевой фонтанчик превратился в урну. В остальном пространство продолжает выполнять заложенные на этапе планирования функции.





Плавные спуски с тротуара вровень с проезжей частью могут служить образцом для всех остальных благоустраиваемых в городе мест, где требования к безбарьерной среде в большинстве случаев нарушаются.

Плавные и безбарьерные спуски с тротуара на проезжую часть.

В самом начале сотрудничества администрации с КБ Стрелка для города был придуман слоган «Ташкент любит тебя». Он должен был показать, как город может быть расположен к горожанам и любить их, а не только горожане — город. Джахонгир Артыкходжаев призывал горожан «стать соавторами перемен» в столице и рассказать, чего именно не хватает в городе.

«Какие вам нужны парки и что бы вы хотели в них делать? На каких остановках вы хотите ждать транспорт? Какими должны стать улицы и проспекты города? А что делать с парковкой? Вы поделитесь, Ташкент прислушается», — обещал глава городской администрации.

Растущее использование автомобилей вытесняет людей даже из мест, куда горожан пытались привлечь, инвестируя в инфраструктуру большие деньги. Само существование парковки на месте, построенном для людей, и то, что это никого не удивляет, прекрасно иллюстрируют отношение властей города и района, службы безопасности дорожного движения и самих горожан.

В КБ Стрелка на запрос «Газеты.uz» сказали, что не будут комментировать ситуацию с общественным пространством у станции метро «Минор».

В ходе подготовки материала редакция связывалась с хокимиятами района и города — они в курсе проблемы.