Начала работу онлайн-платформа «Ташкент любит тебя» для поиска идей и сбора предложений жителей Ташкента о благоустройстве столицы. Предложения будут приниматься до 31 августа, сообщили «Газете.uz» представители КБ Стрелка.

Исполняющий обязанности хокима Ташкента Джахонгир Артыкходжаев призвал горожан участвовать в преображении столицы:

«Я призываю вас стать соавторами перемен в Ташкенте и рассказать, чего именно вам не хватает в городе. Какие вам нужны парки и что бы вы хотели в них делать? На каких остановках вы хотите ждать транспорт? Какими должны стать улицы и проспекты города? А что делать с парковкой? Вы поделитесь, Ташкент прислушается».

На платформе «Ташкент любит тебя» желающие могут предложить идею или рассказать о проблеме конкретного места на карте. За понравившиеся предложения можно проголосовать, оставить комментарии и поделиться ими в социальных сетях, чтобы привлечь к обсуждению больше горожан. Онлайн-обсуждения дополнятся оффлайн-краудсорсингом: во время образовательных встреч, которые для ташкентцев организует институт «Стрелка», продолжится дискуссия о городских проектах и сбор идей.

После завершения активной фазы обсуждений краудсорсинговая платформа продолжит работать как база знаний о городе и библиотека проектов.

Задача краудсорсинга — аккумулировать идеи, предложения и опыт горожан, чтобы принимать эффективные решения по развитию городской среды. С помощью этого инструмента жители получают возможность влиять на городское развитие, воплощать альтернативные предложения и реализовывать собственные инициативы.

Краудсорсинг дает локальному бизнесу понять, какие потребности есть у людей и какие сервисы будут востребованы. Обсуждаемые проекты становятся более продуманными, это позволяет избежать градостроительных конфликтов и повышает доверие между всеми интересантами проекта, считают в КБ Стрелка.

В России краудсорсинг сопровождает реализацию масштабных проектов уже несколько лет. В 2013 году специалисты КБ Стрелка запустили краудсорсинговую платформу «Чего хочет Москва?». Аналогичная платформа, появившаяся в рамках программы развития моногородов России в 2017 году, собрала 15 тысяч предложений горожан из 225 городов за три месяца.

Пилотным участком проекта по улучшению городской среды Ташкента стал проспект Амира Темура. Здесь оптимизируется транспортная схема, появится велодорожка, безопасные пешеходные переходы и парковочные карманы. Для создания климатического комфорта планируется высадить более 400 дополнительных деревьев, на улице и оживленных перекрестках появятся перголы, удобные остановки общественного транспорта и летние террасы кафе. Проект будет реализован до конца года.