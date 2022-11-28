В понедельник в Узбекистан прибыли 142 740 доз вакцины Pfizer, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

Они доставлены посредством механизма COVAX, отметили «Газете.uz» в представительстве Детского фонда ООН, который оказал в этом логистическую помощь.

По данным ЮНИСЕФ, ещё 3 миллиона доз вакцины Pfizer поступят в Узбекистане в декабре.

На сегодняшний день в процессе вакцинации в стране было использовано в общей сложности 72,5 миллиона доз вакцины, из них 6,7 млн доз приходится на вакцину Pfizer.

Напомним, предыдущая поставка вакцин Pfizer в Узбекистан в 2 миллиона доз состоялась в июле. Их в рамках механизма COVAX направили США.