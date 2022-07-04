В понедельник в Ташкент из США в рамках механизма глобального доступа к вакцинам против COVID-19 (COVAX) прибыло ещё 2 миллиона доз вакцины Pfizer. Об этом сообщила пресс-служба американского посольства.

С июля 2021 года Узбекистан получил более 7,6 миллиона доз вакцин американского производства, сказала глава Управления здравоохранения Миссии USAID (Агентство США по международному развитию) в Узбекистане Черри Гумапас.





Фото: Посольство США.

США ранее также поддержали поставки в рамках COVAX вакцин Moderna (7,7 миллиона доз) и AstraZeneca (2,6 миллиона).

Помимо вакцин, Соединённые Штаты через USAID и Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предоставили более 18,2 млн долларов для борьбы с COVID-19 в Узбекистане.

По данным Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, к настоящему времени в Узбекистане использовано 59,3 миллиона доз вакцин от коронавируса разных производителей, включая отечественных.

По COVAX в страну было доставлено 23 миллиона доз вакцины.