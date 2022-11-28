МВД Узбекистана будет каждый четверг проводить пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов. Четверг в Узбекистане объявлен днём профилактики и предупреждения преступности.

«В целях обеспечения ещё большей прозрачности деятельности органов внутренних дел с учётом мнения общественности, для обсуждения проводимых реформ, существующих проблем и путей их решения, а также организации открытого диалога с общественностью и СМИ», — пояснил он.

План пресс-конференций опубликован на вебсайте МВД. Министерство обещает за три дня до мероприятий напоминать о них с указанием темы и точного времени.

«Мы всегда готовы к открытому и конструктивному диалогу», — заявил Шохрух Гиясов.

22 ноября публицист, блогер и активист Шокир Шарипов устроил в Ташкенте пикет с требованием отставки главы МВД Пулата Бобожонова. В интервью «Газете.uz» он сказал, что пошёл на это из-за «внутреннего бунта». МВД так и не предприняло серьёзных реформ, в зданиях ОВД продолжают умирать люди, отметил он. Активист также подверг критике закрытость МВД.