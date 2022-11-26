В субботу днём на улице Мирзо Улугбека в столице произошло задымление в задней части автобуса Mercedes-Benz нового экспресс-маршрута «ТТЗ-Машинасозлар», сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Маршрут номер E-1 (с четырьмя остановками на пути следования) был открыт за три дня до этого. На нём используются старые автобусы, перекрашенные в голубой цвет. Всего выделено 5 автобусов для рабочих дней, 4 — для субботы и 3 — воскресенья. Заявленное время работы — с 7:00 до 19:30.

Остановить задымление с помощью огнетушителей и воды сначала пытались водитель автобуса и пришедшие на помощь прохожие. Вскоре на место прибыл один пожарный экипаж.

В результате происшествия никто не пострадал. В салоне автобуса на момент возгорания никого не было.

В компании «Тошшахартрансхизмат» заявили, что возгорания в автобусе не было, было только задымление. 27 ноября машина после ремонта должна снова выйти на линию.

Автобус был произведён в 2008 году и на сегодняшний день проехал свыше 1,043 млн км.

Возгорания автобусов в столице случаются в основном в машинах марки Mercedes-Benz. В 2014 году «Тошшахартрансхизмат» разъясняла причины возгораний, среди которых были названы конструкционные недоработки.

В 2018 году после очередного возгорания в городе была приостановлена эксплуатация машин этой модели 2008−2009 годов выпуска. После проверки автобусы были возвращены на маршруты.