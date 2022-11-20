В преддверии визита президента Узбекистана в Париж здесь 18 ноября состоялся крупный узбекско-французский бизнес-форум. Он собрал более 150 представителей компаний и холдингов двух стран, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

О том, чем Узбекистан привлекателен для французского бизнеса, рассказал заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Жамшид Ходжаев.

По его словам, в 2021 году товарооборот между Узбекистаном и Францией вырос на 30%. В этом году показатели взаимной торговли также продолжили расти — на 6%. Количество предприятий в Узбекистане с французским капиталом за последние годы удвоилось до 46.

«В ходе визита на высшем уровне будет подписан ряд новых соглашений и контрактов. Мы полностью привержены дальнейшему расширению и диверсификации двустороннего сотрудничества. В этом контексте визит на высоком уровне во Францию открывает большие возможности, и мы должны извлечь из этого все преимущества», — сказал Жамшид Ходжаев.

Вице-премьер перечислил «революционные решения» по поддержке частного бизнеса в Узбекистане. Либерализован валютный рынок, открыт доступ для частных инвесторов во многие отрасли. Борьба с коррупцией стала главным приоритетом государственной политики, а для обеспечения системной работы в этой сфере создано отдельное агентство, отметил он.

Узбекистан также ввёл безвизовый режим для граждан более 90 стран, в том числе Франции.

В этом году принята Стратегия развития Нового Узбекистана на ближайшие пять лет. Среди её направлений — расширение секторов для привлечения частного капитала, усиление защиты инвесторов, либерализация внешней торговли и другие.

Жамшид Ходжаев назвал причины, по которым Узбекистан может стать «желанным местом для инвестиций».

Во-первых, сказал он, Узбекистан — это «политически и экономически стабильная страна».

«Мы следуем основным принципам нейтралитета, добрососедских отношений, уважения территориальной целостности. Мы проводим миролюбивую политику и не участвуем в военных блоках. Эти основные столпы нашей внешней политики помогают нам, среди прочего, поддерживать стабильное экономическое процветание», — заявил он.

В 2021 году экономика Узбекистана выросла на 7%, объем экспорта увеличился в 1,5 раза. Уровень инфляции снизился с 18% до 11%. Экономика продолжит расти в 2022 году и, как ожидается, превысит 5%. За последние пять лет объём иностранных инвестиций в экономику увеличился в 10 раз, достигнув порядка 40 млрд долларов США.

У Узбекистана есть выход на рынок Центральной Азии с населением 72 миллиона человек и режим свободной торговли со странами СНГ, где проживает 300 миллионов человек, продолжил вице-премьер.

Система преференций Европейского союза GSP+ позволяет Узбекистану экспортировать более 6000 видов товаров в Европу на льготных условиях. Благодаря этому экспорт в ЕС увеличился на 70%.

Узбекистан активно работает над вступлением во Всемирную торговую организацию. «Мы поставили цель стать полноправным членом в ближайшем будущем», — сказал Жамшид Ходжаев.

Вторая причина — «благоприятный инвестиционный климат». В стране принят отдельный закон об инвестициях, введён институт бизнес-омбудсмена при президенте. Общее количество налогов сокращено с 13 до 9, а ставки некоторых из них уменьшены вдвое. Со следующего года ставка НДС будет снижена с 15% до 12%.

Упрощена процедура регистрации новых компаний, отменено более 200 лицензий и разрешений, сказал он.

Третья причина — квалифицированная рабочая сила. По словам Жамшида Ходжаева, одним из преимуществ Узбекистана являются квалифицированные кадры и высокий интеллектуальный потенциал. Половина населения Центральной Азии проживает в Узбекистане, где более 50% населения моложе 30 лет.

Четвёртая причина — изобилие природных ресурсов. Узбекистан занимает 2-е место в мире по запасам золота, 7-е место — по запасам меди, 8-е место — по запасам вольфрама, 9-е место — по запасам серебра, 12-е место — по запасам урана.

«Чтобы привлечь больше инвестиций в разработку месторождений полезных ископаемых, мы объявили геологические данные открытыми. Мы снизили налоговые ставки на разработку более 10 видов стратегических полезных ископаемых, отменили земельный налог и освободили от таможенных пошлин ввозимое геологоразведочное оборудование», — добавил вице-премьер.

Пятая причина — «льготные пакеты». В стране созданы 22 свободные экономические зоны, специализирующиеся на промышленном производстве, сельском хозяйстве, фармацевтике и туризме. Резиденты этих зон освобождаются от налога на имущество, воды и земли на срок от 3 до 10 лет.

Шестая причина — финансирование и субсидии. Узбекистан готов покрыть до 70% транспортных расходов для расширения экспортных возможностей компаний.

Создан Фонд прямых инвестиций для финансирования (до 50%) перспективных совместных проектов, сказал вице-премьер.

Седьмая причина — географическое положение. Узбекистан, находящийся на пересечении важнейших транспортных путей, может стать мостом между Западом и Востоком, Севером и Югом, отметил глава МИВТ.

Именно поэтому страна продвигает проекты железных дорог «Китай — Кыргызстан — Узбекистан» и «Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар».

Восьмая причина — дальнейшая трансформация. Сокращение доли государства в экономике и углубление приватизации остаётся одной из главных задач, сказал Жамшид Ходжаев. За последние годы в Узбекистане приватизировано 1200 государственных предприятий. В следующем году планируется приватизировать ещё около 1000 компаний и объектов. Активно внедряется государственно-частное партнёрство во все отрасли экономики.

Власти намерены углублять реформы в банковско-финансовой сфере. Речь идёт о создании здоровой конкуренции в этой сфере и активном привлечении иностранных банков, а также создании эффективного фондового рынка.

«Мы определили верховенство закона как один из главных приоритетов Нового Узбекистана. Отныне права собственности граждан и предпринимателей будут безоговорочно обеспечиваться и защищаться посредством прозрачной и справедливой правовой и судебной системы. Хочу заверить вас, что мы никогда не сойдём с пути реформ, на который встали для построения в нашей стране открытого и динамично развивающегося современного государства», — заявил Жамшид Ходжаев.

Президент Шавкат Мирзиёев посетит Францию с официальным визитом 21−22 ноября. До этого президент Узбекистана посещал Францию в октябре 2018 года.