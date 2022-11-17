Узбекистан и США продолжают переговоры о будущем самолётов и вертолётов, которые были перевезены в страну из Афганистана пилотами этой страны в августе 2021 года. Об этом на пресс-конференции в четверг сообщил новый посол США в Ташкенте Джонатан Хеник, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

В сентябре американское издание Politico сообщило, что власти США могут передать Узбекистану и Таджикистану часть своих воздушных судов в обмен на неофициальное соглашение об «углублении отношений в области безопасности границ и борьбы с терроризмом».

«Во-первых, позвольте мне отметить, что мы уже сильные партнёры с Узбекистаном в области безопасности границ и борьбы с терроризмом. У нас есть несколько текущих программ по работе со [службой] пограничной безопасности вдоль границы, укреплению их способности пресекать незаконный оборот и другой бизнес. И мы надеемся на дальнейшее углубление этого сотрудничества в будущем», — сказал глава американской дипмиссии.

«Что касается расположения авиатехники, то это остаётся предметом обсуждения между нашими правительствами. И решение об их расположении ещё не принято», — заявил Джонатан Хеник.

Соединённые Штаты и их союзники в течение 20-летней военной кампании в Афганистане предоставили афганскому правительству большое количество самолётов и вертолётов. В дни захвата Кабула «Талибаном» воздушное пространство Узбекистана незаконно пересекли 22 военных самолёта и 24 вертолёта (Embraer EMB 314 Super Tucano, UH-60 Black Hawk, MD-530, PC-12 и Ми-17), в которых находились 585 вооружённых военнослужащих Афганистана.

Временное правительство Афганистана неоднократно настаивало на том, что воздушные судна являются собственностью Афганистана. Власти Узбекистана заявляли, что самолёты и вертолёты являются собственностью США и не могут быть возвращены.