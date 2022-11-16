Тридцать пятое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана будет созвано 18 ноября. Такое решение принял кенгаш Сената на заседании 16 ноября.

Сенаторы рассмотрят поправки в законы «О государственной пошлине», «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин» и другие, в том числе в связи с совершенствованием системы корпоративного управления и направленные на защиту прав и законных интересов осуждённых.

Верхняя палата парламента также рассмотрит законы о ратификации Измирского договора (Измир, 14 сентября 1996 года) и военного рамочного Соглашения между правительствами Узбекистана и Турции (Ташкент, 29 марта 2022 года).

Члены Сената заслушают отчёты Кабинета министров об исполнении государственного бюджета за девять месяцев и выполнении Государственной программы в «Год обеспечения интересов человека и развития махалли».

Предметом обсуждения сенаторов станут результаты изучения работы, проведённой по созданию рабочих мест и обеспечению занятости населения в Ташкентской области и Ташкенте.

На заседании будут также рассмотрены результаты парламентского запроса, направленного в правительство, об очистке русел рек и укреплению их берегов, негативном воздействии добычи нерудных полезных ископаемых на объекты окружающей среды, водного и дорожного хозяйства.

Кроме того, ожидается избрание заместителя председателя Верховного суда Узбекистана.