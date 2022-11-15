Заявление на инстаблогера Севинч Садуллаеву в правоохранительные органы подала заместитель хокима Ташкента — начальник управления по вопросам семьи и женщин Нодира Умарова. Это следует из открытых данных на сайте Верховного суда, выяснила «Газета.uz».

В частности, на портале Верховного суда в качестве заявителя (пострадавшей) по административному делу указана Нодира Нигматуллаевна Умарова — фамилия, имя и отчество полностью совпадают с именем замхокима. Источник в суде подтвердил «Газете.uz», что речь идёт действительно о замхокима.

Согласно решению суда (копия есть у «Газеты.uz»), административное дело рассматривала судья Сурайёхон Хожамкулова. На заседании также присутствовали заместитель начальника УКД ОВД Мирабадского района Ш. Мирзаев, старший инспектор по делам женщин Мирабадского района УКД ОВД №4 С. Бахметова, инспектор профилактики Ш. Бабаджанов.

На судебном заседании 11 ноября отмечалось, что Севинч Садуллаева «размещала в социальных сетях видеоролики и фотографии со своим участием, противоречащие правилам этики, умышленно игнорируя правила поведения в обществе и нарушив общественный порядок, что стало причиной обоснованных претензий граждан».

20-летняя Севинч Садуллаева выразила сожаление о своих действиях и заявила, что у нее есть один несовершеннолетний ребенок, который находится на попечении ее матери, проживающей в Турции. Она сообщила, что видео и фотографии, распространённые в соцсети, были опубликованы в Instagram несколько месяцев назад. Она попросила назначить ей более лёгкое наказание, пообещав больше не повторять свои действия и удалить все видео и фото из соцсети.

Судья посчитала, что правоохранительный орган правильно квалифицировал произошедшее по статье 183 Кодекса об административной ответственности Узбекистана (мелкое хулиганство) и назначила пять суток ареста, хотя санкция этой статьи также предусматривает наказание в виде штрафа от 3 до 5 базовых расчётных величин (от 900 тысяч до 1,5 млн сумов) или административный арест до 15 суток.

К материалам делам прикреплён один CD-диск в качестве вещественного доказательства.

С девушки также будет взыскано 225 тысяч сумов (по 15% БРВ за каждый день ареста) в пользу изолятора административного задержания.

Глава управления семьи и женщин Ташкента Нодира Умарова ранее заявила, что после того, как блогер Севинч Садуллаева проведёт 5 суток под арестом, её обучат профессии, трудоустроят и назначат коррекционную работу психолога.

«Газета.uz» не смогла связаться с Нодирой Умаровой и Сурайёхон Хожамкуловой для получения комментария.